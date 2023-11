La San Vincenzo avvia il corso Asa: possibilità di ottenere un finanziamento completo

L'Istituto San Vincenzo di Albese con Cassano annuncia l'inizio del corso Asa (ausiliario socio-assistenziale) e lo fa con una novità. È possibile, infatti, ottenere un finanziamento completo, in grado di coprire tutte le spese, e con garanzia di assunzione subito dopo la qualifica.

Formazione di alto livello nel settore dell'assistenza sanitaria

Ente accreditato da Regione Lombardia, si tratta di una proposta formativa di grande valore storico sul territorio, che è partita per la prima volta, all’interno delle mura della San Vincenzo, nel 2000. Questo percorso di formazione, mirato a preparare i corsisti a svolgere un ruolo cruciale nel settore dell'assistenza sociale e sanitaria, offre una formazione di alto livello e collabora con numerose strutture locali.

Partirà ufficialmente il 15 novembre ma c’è ancora qualche posto disponibile. L’istituto situato in via Roma 59 è disponibile a convocare delle riunioni informative per illustrare tutti i dettagli. Il numero da contattare è 031426341 o, in alternativa, è possibile scrivere una mail all’indirizzo asaoss@scuolasanvincenzo.it.

Il corso è guidato da docenti professionisti del settore e da figure altamente esperte dell’area sanitaria, psicologica, etica e legislativa che hanno formato più di 2000 operatori in questi anni.

A distinguere la formula “San Vincenzo” è la presenza di un docente di lingua italiana in grado di supportare coloro che hanno la necessità di imparare la lingua.