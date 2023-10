La scuola dell'infanzia di Pusiano diventerà statale e traslocherà

La scuola materna di Pusiano si sta preparando a grandi cambiamenti.

Costi troppo alti: a Pusiano la scuola dell'infanzia diventerà statale

Attualmente la frequenza dei bambini è garantita dalla parrocchia che offre il servizio con l’asilo "Natività di Maria Vergine", ma negli ultimi anni la stessa parrocchia fatica a gestire tutti i costi riguardanti per esempio il materiale didattico e altre importanti risorse scolastiche impedendo un’ottimale prosecuzione della scuola dell’infanzia, così come sino a ora esistente. Grazie al Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia, inseriti nel Pnrr, si è trovata una soluzione a questo problema.

L’Amministrazione comunale, dati i fondi esistenti, ha infatti approvato il progetto per la costruzione di un nuovo polo dell’infanzia da 0 a 6 anni, con la realizzazione di nuovi spazi che saranno in futuro messi a disposizione. E nel contempo sono state gettate le basi per la statalizzazione dell’asilo. La nuova scuola dell’infanzia statale sarà situata nello stabile che verrà realizzato in via Mazzini presso l'istituto comprensivo "Rosmini". Lo stabile è ben ubicato nel territorio comunale, quindi sarà facilmente raggiungibile e di comodo accesso per tutti.

