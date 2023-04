Porte aperte alla scuola dell'infanzia "Piccoli passi" di Mirabello, frazione Cantù. Oggi, sabato 29 aprile 2022, è stata presentata la mostra fotografica "Tracce di noi", che sarà visitabile fino alle 19.

La scuola dell'infanzia "Piccoli passi" presenta "Tracce di noi"

"Questa scuola ha una formazione che parte dall'approccio "Reggio-Children", la cui filosofia prende il via dall'ascolto del bambino e dal dialogo con lui. Abbiamo quindi pensato di prendere alcuni parti dei processi dei bambini, fotografandoli. In primis ci sono i bambini, con le loro mani che lavorano, perché durante la giornata vengono a contatto con tantissimi materiali. C'è poi una parte dedicata alle "Tracce", i bambini lasciano infatti sempre una traccia in tutto quello che fanno. Nella parte più materica, hanno sperimentato strumenti grafici attraverso la materia. C'è poi l'atelier della "Luce bianca", dove giocano con le ombre e la "Luce buia", in cui hanno la possibilità di sperimentarsi con dei pigmenti che rendono il colore differente. Qui si può scattare anche una foto con la polaroid", hanno spiegato le maestre, che coi loro piccoli alunni hanno lavorato alla mostra dal mese di ottobre e promettono di continuare anche in futuro a raccogliere materiale.

"La nostra idea è stata quella di invitare la popolazione per far capire l'importanza del lavoro che si sta facendo con i bimbi. Qui imparano anche la scrittura, provano a scrivere, lasciando dei segni, in maniera fluida e senza imposizione ma con un lavoro fatto in piccoli gruppi, dove si ascoltano tra di loro. Molte importante dal punto di vista pedagogico sono l'osservazione, la progettazione e la documentazione. Abbiamo un'intenzionalità, poi da lì sviluppiamo un processo su tematiche preparate da noi insegnanti", hanno evidenziato. All'inaugurazione presente anche il dirigente scolastico, Giovanna Ugga, che ha tenuto a ringraziare gli sponsor (Comune di Cantù, Bcc Cantù, Blm Group, Impresa Edile Marelli, Armando Rho, Gea Guerrieri srl, Effebiarredamenti, Carrefour Market Novedrate, Interno 24, Garden Bedetti, Fratelli Paggi, Gorla, Battistin e Alpini di Vighizzolo) che hanno supportato l'iniziativa e i genitori. Per i visitatori anche un angolo ristoro con un piccolo ma fornitissimo buffet.

L'assessore Girgi: "Una bellissima iniziativa"

Non è mancata all'evento l'assessore all'Istruzione, servizi sociali e cultura, Isabella Girgi: "E' una bellissima iniziativa - ha commentato - complimenti alla dirigente Ugga, che mette cuore, creatività, intelligenza e innovazione in tutti i progetti. Importante anche il fatto che siano stati utilizzati materiali di recupero. In questa mostra il valore aggiunto è la bellezza dell'imperfezione che è stata creata dai bambini".