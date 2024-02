La scuola media Anzani protagonista a Caterpillar per M’illumino di meno

La scuola media Anzani di Cantù protagonista a Caterpillar per M’illumino di meno.

Protagonisti della trasmissione radiofonica Caterpillar in onda su Rai Radio 2. E’ il bel risultato ottenuto dalle classi terze della scuola secondaria di primo grado Francesco Anzani, nell’ambito di M’illumino di Meno, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, che Caterpillar e Rai Radio2 organizzano annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Quest’anno M’illumino di meno cadrà venerdì 16 febbraio.

Lunedì, durante la nota trasmissione radiofonica, la professoressa di Matematica e Scienze della scuola media canturina, Lucia Moriconi, è intervenuta illustrando il progetto messo a punto dagli studenti delle classi terze insieme agli insegnanti.

Ma studenti e insegnanti hanno pensato anche a qualche cosa in più.

«Finito di mangiare, raggiungeremo la palestra dove abbiamo organizzato un momento di condivisione sempre a lume di candela - ha proseguito la professoressa - Gli studenti infatti parteciperanno a una danza, che ha come tema la pace e la fratellanza. Saranno inoltre accompagnati dalla musica dei violoncelli e delle chitarre, che saranno suonati dai compagni dell’indirizzo musicale della nostra scuola secondaria di primo grado. Alcuni ragazzi hanno poi composto delle poesie, aventi a oggetto sempre il tema del risparmio energetico: le hanno quindi utilizzate per decorare delle lanterne, che sono state realizzate insieme agli insegnanti di Tecnologia».

L’obiettivo è quello di offrire un’occasione in più ai giovani studenti per comprendere l’importanza del risparmio energetico.

«Proprio per questa ragione abbiamo deciso di far partecipare gli studenti delle classi terze, più maturi rispetto a un tema molto importante per il nostro pianeta e per l’umanità. Ma saranno coinvolti anche le classi seconde e prime, perché gli studenti più grandi andranno a spiegare loro il senso dell’iniziativa e della giornata. Voglio inoltre aggiungere che, essendo la scuola chiusa il 16 febbraio per le vacanze legate al carnevale, abbiamo organizzato tutte queste iniziative nella serata di giovedì 15 febbraio».