Lavori di riqualificazione completati nella palestra della scuola

Completati i lavori di riqualificazione nella palestra della scuola secondaria di primo Grado di Figino Serenza e Novedrate.

"Tutto pronto in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico e della ripresa delle attività sportive - ha dichiarato il primo cittadino di Figino, Roberto Moscatelli - . È stata rimossa la pavimentazione esistente sostituendola con questo nuovo manto di ultima generazione per garantire ai nostri ragazzi un utilizzo migliore della nostra struttura. Sono state automatizzate le finestre basculanti per garantire una maggiore areazione naturale durante le attività didattiche e sportive".