L'educazione finanziaria nelle scuole: la First Cisl dei Laghi insegna a 5mila studenti

15 scuole coinvolte, tra le province di Como e Varese, per un totale complessivo di 154 ore di lezione in 34 classi con il coinvolgimento di 732 studenti. Sono i numeri dell’attività svolta dalla First Cisl dei Laghi durante l’anno scolastico 2022-2023 nell’ambito dei percorsi di educazione finanziaria proposti alle scuole di ogni ordine e grado, ciascuno modulato per argomenti e tempi in relazione ai diversi gradi di scuola.

Nello specifico di ogni territorio: 8 sono state le scuole della provincia di Como che hanno aderito alla proposta quest’anno (3 secondarie di 1° grado e 5 secondarie di 2° grado, per un totale di 17 classi) e 7 nella provincia di Varese (2 secondarie di 1° grado e 5 secondarie di 2° grado, per un totale di 14 classi).

"Educare alla finanza: una frase che oramai sentiamo spesso nei circoli universitari e nelle associazioni deputate al risparmio e agli investimenti - spiega Alberto Broggi, segretario generale First Cisl dei Laghi - Su questi temi sempre di più il gap fra i nostri giovani e il resto d’Europa si allarga. I nostri ragazzi hanno bisogno di maggiori informazioni su come risparmiare, come investire e conoscere meglio gli strumenti finanziari. Una conoscenza più consapevole del mondo della finanza, di cosa sia un prestito a tasso fisso o variabile, di cosa sia il Tan e il Taeg, la Mifid e altri termini. Ed è per questo che la First Cisl dei Laghi, tramite i propri volontari, ha introdotto questo progetto che ormai da 7 anni trova il consenso delle scuole del territorio. L’intento è quello di educare i nostri giovani ad un utilizzo consapevole del denaro, aiutandoli a comprendere gli aspetti essenziali del suo uso nel mercato e nell’economia. Attraverso questi percorsi offriamo inoltre alle giovani generazioni la possibilità di acquisire competenze perché possano compiere in futuro scelte consapevoli in campo economico e finanziario, sia come cittadini, sia come utenti dei servizi finanziari".

"Il progetto è frutto di un’intesa tra Banca d’Italia e MIUR - puntualizza Broggi - Gli incontri non hanno in alcun modo l’obiettivo di promozione di prodotti di qualsiasi genere del sistema bancario e finanziari. E la docenza è garantita da formatori esperti del settore finanziario che agiscono in un’ottica formativa ed educativa. Ad occuparsi della formazione è un team di una decina di esperti bancari del territorio, sindacalisti della First Cisl dei Laghi, per lo più esodati, che a turno sono coinvolti nel progetto. Ma siamo aperti ad accogliere altri eventuali candidati all’insegnamento".