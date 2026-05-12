Il progetto si chiuderà tra il 25, 26 e 28 maggio con le attività finali e le premiazioni

Prosegue e giunge a una fase centrale LibrArte, il progetto educativo promosso dal Centro Commerciale Mirabello in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Cantù 3, che nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 ha coinvolto gli studenti in un percorso di creatività e condivisione.

LibrArte, i lavori dei ragazzi esposti al Centro Commerciale Mirabello

Le scuole hanno infatti concluso la produzione degli elaborati: libri originali, ideati e realizzati attraverso un lavoro di gruppo che ha visto bambini e ragazzi mettersi in gioco con entusiasmo, impegno e partecipazione. I risultati sono sorprendenti: opere ricche di fantasia, innovative e capaci di raccontare, con sensibilità e originalità, i temi proposti.

È particolarmente significativo osservare come, quando viene data ai più giovani la possibilità di esprimersi liberamente e di collaborare, prendano forma risultati di grande valore. LibrArte ha dimostrato ancora una volta quanto la creatività, unita al lavoro di squadra, possa generare esperienze coinvolgenti e produzioni davvero meravigliose.

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Esposizione e premiazioni

Tutti gli elaborati saranno esposti all’interno della galleria del Centro Commerciale Mirabello, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare da vicino il lavoro svolto dagli studenti e di apprezzarne l’impegno e il talento.

Il progetto si concluderà con tre momenti dedicati alle scuole, in programma nei giorni 25, 26 e 28 maggio, durante i quali si terranno gli incontri conclusivi con studenti e le premiazioni. In questa occasione verranno assegnati all’Istituto Comprensivo Cantù 3 e ai gruppi vincitori buoni per un valore complessivo di 3.000 euro, spendibili presso Ipercoop e la libreria Giunti al Punto all’interno del Centro Commerciale.

Il Centro Commerciale Mirabello conferma così il proprio impegno nel sostenere iniziative che valorizzano la scuola, la cultura e il territorio, mettendo al centro i giovani e il loro sguardo creativo sul mondo.