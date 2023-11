Liceo Melotti: gli studenti disegnano il logo per le felpe di quest'anno

Il Comitato Genitori del Liceo Melotti di Cantù è tornato a far mettere in gioco i ragazzi: si è svolta la premiazione del concorso per il logo con cui realizzare le felpe per il nuovo anno scolastico.

Liceo Melotti: concorso organizzato dal Comitato Genitori

"Il nostro desiderio è proporre agli studenti della nostra scuola iniziative che piacciano - ha raccontato la presidente del Comitato Lucia Stranieri - Quest’anno abbiamo deciso di stimolarli a mettersi in gioco proponendo una propria versione del logo della scuola. In queste settimane ne sono stati proposti una cinquantina tra cui una commissione composta da docenti ha selezionato sei finalisti".

Proprio questi sei disegni sono stati sottoposti per alcune settimane agli studenti di tutta la scuola che, con voto popolare, hanno deciso quale utilizzare per la realizzazione delle felpe scolastiche di questo anno scolastico. In gara i disegni di Erika Mazzola (5^C), Emi Cappelletti (4^E), Lorenzo Leo (4^C), Aurora Matarozzo (5^L), Silvia Lanfranconi (5^E) e Beatriz Villa (5^B).

Ieri mattina, mercoledì 29 novembre 2023, la premiazione a scuola alla presenza dei docenti e della dirigente scolastica Anna Proserpio. Al terzo posto si è classificato Lorenzo Leo (4^C), al secondo Erika Mazzola (5^C) e infine vincitrice Beatriz Villa (5^B). Alla prima classificata è stata regalata una felpa e tutte le maglie vendute quest'anno saranno stampate col suo logo; alla seconda è stata donata una t-shirt mentre al terzo l'annuario fotografico dell'anno scolastico in corso.