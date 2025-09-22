L’istituto San Vincenzo inaugura le celebrazioni del 40° anniversario

Un invito aperto ad alunni, famiglie, docenti e amici

Una serata di ascolto ma anche di canti e condivisione

La cooperativa sociale Istituto San Vincenzo, in occasione del 40° anniversario della gestione della scuola, invita alunni, famiglie, docenti e amici alla serata “Cantiamo la speranza”. Sabato prossima, 27 settembre, alle 21, presso l’auditorium di Erba, Walter Muto guiderà il pubblico in un percorso musicale attraverso i testi dei cantautori che raccontano di speranza. Sarà una serata di ascolto ma anche, per chi vuole, di canti corali, un momento di condivisione che unirà la comunità scolastica e territoriale.

Un evento aperto a tutta la comunità

La scelta di aprire le celebrazioni dell’anniversario con “Cantiamo la speranza” rispecchia perfettamente il claim scelto dall’istituto per questi quarant’anni: “Un cammino insieme di speranza, di bene e di bellezza”. La musica d’autore diventa così veicolo di valori e messaggi positivi, in linea con la mission educativa che da sempre caratterizza la scuola vincenziana.

L’evento è aperto alla comunità scolastica e al territorio.