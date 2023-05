L'Istituto San Vincenzo organizza un torneo di burraco di solidarietà

La cooperativa sociale Istituto San Vincenzo di Erba e Albese con Cassano organizza un torneo di burraco. I fondi raccolti durante l'evento saranno devoluti per l'acquisto di un automezzo destinato al trasporto degli alunni durante le attività esterne.

Un evento ludico ma con un grande valore sociale

Erba si prepara a dare il via a un evento di grande spessore sociale e ludico: la cooperativa sociale Istituto San Vincenzo ha organizzato un torneo di burraco, in programma per il prossimo giovedì 25 maggio 2023, alle 20.30, presso il salone dell'istituto in via Garibaldi 54.

Ma questa sfida a carte non è solo una piacevole competizione tra appassionati, bensì un'occasione per sostenere il progetto "Includiamoci: una strada a doppio senso" della cooperativa. I fondi raccolti durante l'evento saranno devoluti per l'acquisto di un automezzo destinato al trasporto degli alunni durante le attività esterne, un passo importante per garantire un percorso di inclusione completo e senza limiti.

Le coppie di giocatori potranno accreditarsi a partire dalle 19.30, avendo così l'opportunità di immergersi nell'atmosfera conviviale e di scambiarsi consigli e strategie prima dell'inizio delle partite. Sarà l'arbitro Antonio Ancri a dirigere il torneo, assicurando che tutto si svolga secondo le regole e garantendo una competizione equa e appassionante.

Il gioco prevede turni di quattro mazzate ciascuna, dove la bravura, l'astuzia e la capacità di calcolo saranno messi alla prova. Ma non solo, per rendere l'evento ancora più speciale, alle 19.45 verrà servito un ricco buffet, offrendo a tutti i partecipanti la possibilità di gustare prelibatezze culinarie e socializzare in un'atmosfera conviviale.

La quota di iscrizione per partecipare a questa serata all'insegna del divertimento e della solidarietà sarà di 20 euro a persona. È un modo concreto per sostenere un progetto di inclusione sociale, dimostrando che il gioco può diventare uno strumento potente per il cambiamento positivo.

Per maggiori informazioni e per accreditarsi, è possibile contattare i seguenti indirizzi email: primaria@scuolasanvincenzo.it (telefono: 031-645742), professionale@scuolasanvincenzo.it o chiamare il numero: 031-426341.