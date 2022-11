L’Istituto San Vincenzo si presenta: accolte un centinaio di famiglie nella prima giornata di Open Day

È stata una mattinata ricca di colori, musica e allegria quella di sabato 26 novembre 2022, all’interno delle mura dell’Istituto San Vincenzo di Erba, i cui docenti e studenti si sono messi in gioco per mostrare, attraverso il proprio agire ed essere, quella che è la realtà scolastica. Una realtà mai noiosa e monotona ma caratterizzata da momenti di gioia ed entusiasmo per tutto l’anno.

"La scuola si riempie di sorrisi, colori e allegria – ha esordito Stefano Bosio, preside della Primaria e della Secondaria di primo grado – l’open day mostra in modo straordinario quello che desideriamo che sia per i nostri studenti l'ordinario: mettiamo in vetrina la nostra passione e dedizione per far sì che il bambino o il ragazzo sia sempre al centro; è l’occasione per mostrarlo a chi ancora non ci conosce".