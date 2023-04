L'Istituto San Vincenzo "vola" al Torneo Regionale di scacchi

Si sono concluse con delle grandissime soddisfazioni per l’Istituto San Vincenzo le fasi regionali del torneo studentesco di scacchi. Gli studenti della scuola erbese hanno dimostrato le loro abilità scacchistiche in tutte le categorie, maschili e femminili. Motivo di vanto in tutta la Regione.

A competere circa 500 ragazzi da 10 province lombarde

La giornata di giovedì 13 aprile ha visto gareggiare a Lariofiere 94 squadre provenienti da 10 province lombarde, per un totale di circa 500 ragazzi.

Un evento importante e a dimostrarlo è stata anche la presenza di numerose personalità di spicco in ambito sportivo e politico/istituzionale: erano presenti l’assessore all'istruzione Anna Proserpio (in sostituzione del sindaco di Erba), il sindaco di Albavilla, nonché consigliere provinciale, Giuliana Castelnuovo, Giulio Rossini, rappresentante dell’ufficio scolastico regionale, Jonathan Molteni rappresentante dell'ufficio scolastico di Como, la consigliera regionale Marisa Cesana, il presidente del comitato regionale lombardo Elia Mariano e la vicepresidente Fiorenza Viani, la consigliera federale Marta Consalvi, il delegato provinciale Coni di Como Niki D'Angelo, il consigliere della Provincia di Como Elvio Colombo, Achille Mojoli, membro del direttivo Panathlon di Como, il presidente del Circolo scacchistico di Ceriano Maurizio Dimo e presidente della associazione sportiva dilettantistica ISVSport Luisa Canali.

I risultati per la San Vincenzo

Per la categoria "scuole secondarie di primo grado femminile" la scuola si è aggiudicata un bel terzo posto, risultato che permette l’accesso al torneo nazionale che si terrà a Montesilvano dal 7 al 10 maggio. L’Istituto San Vincenzo ha ottenuto un premio per la miglior prima scacchiera a Bai Jing Jing, un'alunna che ha realizzato cinque vittorie su cinque e un terzo posto nella categoria delle scuole secondarie di I grado.

E non solo: Zhang Yikai, con cinque partite vinte su cinque, si è aggiudicato il premio per la terza miglior scacchiera, nella categoria della primaria maschile/mista.

Foto 1 di 3 Torneo regionale di scacchi Foto 2 di 3 Torneo regionale di scacchi Foto 3 di 3 Torneo regionale di scacchi

Il lavoro della asd "ISVSport"

Questo straordinario risultato è frutto di un lavoro costante e appassionato da parte della nostra associazione sportiva dilettantistica ISVSport, che coordina tutte le attività sportive extracurriculari della scuola. L’Istituto San Vincenzo promuove la pratica degli scacchi tra gli studenti da ben sedici anni, e negli ultimi quattro anni è stata introdotta come materia curriculare durante le ore scolastiche.

"Davanti alla scacchiera, ragazzi diversi trovano un linguaggio comune"

La responsabile del progetto scacchi della San Vincenzo Mariapia Selva ha espresso il suo orgoglio e la sua soddisfazione per il successo dei suoi ragazzi: