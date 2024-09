"Lo zaino sospeso", la raccolta per le famiglie in difficoltà

«Insieme si può…fare la differenza»: è questo il concetto alla base dell’iniziativa «Lo zaino sospeso» proposta dall’Amministrazione comunale di Figino Serenza.

Lo zaino sospeso

Fino al 5 ottobre si potranno acquistare e donare articoli di cancelleria e materiale scolastico come quaderni, matite, penne, pastelli, pennarelli, astucci e zaini per poi donarlo a famiglie in difficoltà.

Spiega così, Antonella Tassone, assessore all'Istruzione, l'iniziativa:

"Questa iniziativa vede una bella sinergia e collaborazione tra più realtà del territorio come la Cartoleria Atlante, la biblioteca comunale, la Caritas, la Comunità Pastorale San Paolo della Serenza, l’ufficio dei Servizi alla persona, l’Amministrazione comunale e l’assessorato da me seguito".

Un’iniziativa che quindi coinvolge diverse realtà di Figino per un unico scopo: aiutare chi ne ha bisogno. Questa proposta ha bisogno del contributo di tutti. Prosegue Tassone:

"Credo inoltre che sia importante far capire ai bambini che tutti in un momento della vita potremmo trovarci in difficoltà ed è bello sapere che c’è qualcuno, che metaforicamente potrebbe essere il nostro compagno di banco, disposto ad aiutarci. E’ anche un modo per educarli all’aiuto e alla solidarietà. L’iniziativa terminerà il 5 ottobre, con possibilità però di prosecuzione durante l’anno scolastico. Abbiamo scelto di concludere il 5 per capire quanto materiale verrà donato e iniziare a capire come distribuirlo".

A chi è rivolta la raccolta

I destinatari della raccolta solidale saranno famiglie figinesi in difficoltà e saranno gli uffici competenti a occuparsi della selezione e della distribuzione:

"Assieme all’ufficio Servizi alla persona verranno decisi i criteri di assegnazione a chi ne ha bisogno che potrebbero essere, ad esempio, il numero di figli, oppure persone che sono già segnalate e seguite dai Servizi Sociali. Poi si passerà alla distribuzione. Poi dopo questa prima raccolta si potrebbe anche decidere di proseguire con l’iniziativa anche nei prossimi mesi. Come Amministrazione comunale abbiamo proposto l’iniziativa, ma senza l’apporto delle realtà citate non sarebbe potuta partire. L’ultimo e il più importante contributo sarà quello dei figinesi che invitiamo a donare recandosi nei punti di raccolta, magari accompagnati anche dai bambini".

I punti di raccolta si trovano presso la biblioteca comunale in viale Rimembranze 13 e all’oratorio Sacro Cuore di via san Materno 1.