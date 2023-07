Al Liceo Linguistico “Cardinal Ferrari” sono da poco volti al termine gli Esami di maturità e come ogni anno si sono distinte delle eccellenze: sono ben 3 infatti gli studenti che hanno saputo conquistare la vetta del “cento”. Sono Tommaso Colombo, Edoardo Fumagalli e Alice Visini.

Maturità: ecco i "100" del Cardinal Ferrari

Colombo, Fumagalli e Visini sono riusciti a portare a casa il massimo dei voti, ma i compagni di classe non sono andati lontani dai migliori risultati. Infatti, la media finale dell'intera classe supera quota "80".

Grandissima, dunque, la soddisfazione degli allievi, delle loro famiglie e della famiglia acquisita composta dal corpo docente e dalla preside. Il risultato della maturità, infatti, non è mai a darsi per scontato, soprattutto con la reintroduzione di una commissione esterna e di prove integralmente fornite dal Ministero.

Ottimi esiti sono frutto di un’eccellente preparazione, non solo a livello didattico, garantita fin dal primo giorno sui banchi in questa realtà storica ma sempre innovativa e al passo con i tempi. Il percorso liceale offerto da una parte richiede tanto impegno, serietà, dedizione, dall’altra però ripaga con una forte crescita personale e con delle competenze in grado di aprire le porte a qualsiasi sviluppo futuro.