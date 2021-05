Nuove opportunità per i ragazzi del Linguistico del Cardinal Ferrari: collaborazione con Fondazione Clerici

Sinergia, crescita e attenzione al territorio. L’Istituto Cardinal Ferrari e la Fondazione Luigi Clerici uniti per un progetto innovativo rispondente all’emergenza educativa.

Nuove opportunità per i ragazzi del Linguistico del Cardinal Ferrari

L’idea nasce da una condivisione dei valori, che animano il reciproco operato, basata sulla visione cristiana dell’uomo e finalizzata al comune intento di creare un progetto educativo orientato al futuro. Da qui la collaborazione con una vera e propria eccellenza come la Fondazione Clerici, che conta ben 18 istituti superiori tra Lombardia e Piemonte.

“Il nostro Liceo Linguistico, storica istituzione che si è distinta sul territorio per la serietà della preparazione nelle lingue straniere e per l’attenzione alla cultura umanistica – afferma Suor Anna Rita – grazie alla nuova gestione, si arricchirà di tecnologie didattiche. Strumenti tecnologici diversificati possono far emergere le inclinazioni e le competenze dei ragazzi in una logica di empowerment: dal problem solving al pensiero creativo, dall’empatia alla soluzione efficace dei problemi, dall’intelligenza visiva a quella musicale, dalle competenze logico-matematiche a quelle interpersonali. Ogni ragazzo e ogni ragazza ha un potenziale che aspetta di essere scoperto e valorizzato attraverso un percorso formativo che parli al cuore e che ne ascolti le passioni”.

“La Fondazione Clerici – precisa il direttore Paolo Cesana – conta più di 100 partner europei nell’ambito di diverse reti internazionali di istituzioni educative, collaborazioni con prestigiosi college e realtà europee ed extraeuropee. In questi anni abbiamo, infatti, maturato la convinzione che offrire l’opportunità ai giovani di sviluppare competenze linguistiche ed esperienze internazionali sia un fattore fondamentale nella crescita personale. Tra i partner istituzionali della nostra Fondazione ci sono Regione Lombardia e Università Cattolica con la quale sono in atto diverse attività di ricerca in ambito educativo, proprio allo scopo di offrire il massimo ai giovani. Il principale obiettivo che vogliamo perseguire è quello di supportare l’equipe degli insegnanti, mettendo a disposizione il nostro patrimonio, perché l’offerta sia sempre più qualificata e possa spaziare dalle tecnologie alle lingue. I giovani sono il nostro domani e la base ideale per costruire la società del futuro”.

L’Istituto Cardinal Ferrari, grazie a questa testimonianza di comunione ecclesiale, di collaborazione e di fruttuosa sinergia, potrà continuare ad offrire un servizio educativo di qualità, al passo con i tempi e aperto al futuro. Non solo, l’attenzione di questa nuova realtà sinergica non si ferma solo ai più grandi ma potrebbe coinvolgere anche progetti legati ai più piccoli.