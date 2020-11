Open Day scuole superiori Como: orientamento digitale per i ragazzi di terza media TUTTE LE DATE

Un anno diverso per gli studenti di terza media chiamati a scegliere il percorso formativo dei prossimi anni. Il Covid e il lockdown impongono l’impossibilità a open day nelle sedi degli istituti superiori. Ci sono quindi molte difficoltà a capire come informarsi adeguatamente prima di fare una scelta così importante. I ragazzi infatti dovranno poi iscriversi entro gennaio. Ecco quindi gli open day virtuali organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Como.

Open Day scuole superiori Como e provincia

– Liceo Alessandro Volta di Como. Nell’ambito dell’ Orientamento in entrata, quest’anno il Liceo Classico e Scientifico “A. Volta” opererà esclusivamente in modalità on line, promuovendo alcune iniziative volte a favorire la conoscenza non solo dell’Istituto e del suo corpo docente, ma anche dell’ offerta didattica e formativa. Tutti i genitori e tutti gli alunni interessati potranno aderire alle seguenti iniziative on line: 1. Open Day per il Liceo – indirizzo Classico: venerdì 27 novembre 2020, dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 2. Open Day per il Liceo – indirizzo Scientifico: venerdì 4 dicembre 2020, dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 3. Partecipazione a stage e laboratori; 4. Partecipazione a corsi di alfabetizzazione della lingua greca e latina; 5. Partecipazione a corsi propedeutici alle discipline scientifiche; 6. Incontri di orientamento mirati, concordati con le Scuole medie di provenienza. Seguiranno sul sito dell’istituto le indicazioni per la partecipazione all’Open Day. Per qualsiasi necessità di chiarimenti, in merito alle offerte didattico – formative di questo Liceo, è possibile contattare la Prof.ssa Roberta Brandimarte, Referente per l’Orientamento in entrata al seguente indirizzo mail: orientamento@liceovoltacomo.edu.it

– Liceo Paolo Giovio di Como. L’open day virtuale sarà il 30 novembre 2020. A breve sul sito dell’istituto saranno disponibili le modalità di iscrizione.

– Liceo Teresa Ciceri di Como. Gli open day virtuali seguono un calendario per indirizzo: venerdì 13 novembre 2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 LICEO MUSICALE, lunedì 23 novembre 2020 dalle ore 16:30 alle ore 19:00 LICEO DELLE SCIENZE UMANE, martedì 24 novembre 2020 dalle ore 16:30 alle ore 19:00 LICEO LINGUISTICO, mercoledì 25 novembre 2020 dalle ore 16:30 alle ore 19:00 LICEO ECONOMICO SOCIALE, giovedì 26 novembre 2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 LICEO MUSICALE, giovedì 10 dicembre 2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 LICEO MUSICALE. Qui le indicazione per registrarsi e prenotarsi.

– Setificio di Como. Sabato 21 novembre si tengono i virtual open days dell’istituto secondo il seguente calendario: 14:00 > Apertura, 14:10 Saluto del dirigente scolastico, 14:15 > Sistema Moda – Disegno per Tessuti, 14.30 > Sistema Moda – Tessile, Abbigliamento e Moda, 14:45 > Chimica Quadriennale; Chimica e Materiali/Biotecnologie ambientali, 15:15 >Grafica e Comunicazione, 15:30 > Liceo Scientifico Scienze Applicate/Cambridge, 15:45> Liceo Artistico Statale a indirizzo Arti Figurative – Pittura. Per informazioni e incontri in Meet contattare la Responsabile Orientamento prof. Gabriella Bianchini gabriella.bianchini@setificio.edu.it. Le indicazioni per registrarsi e prenotarsi saranno a breve disponibili sul sito della scuola.

– Istituto Tecnico Economico Statale “Caio Plinio Secondo” di Como. Seguiranno aggiornamenti

– Istituto Superiore Da Vinci Ripamonti di Como. L’istituto ha organizzato un virtual open day per sabato 28 novembre. La durata della video conferenza sarà di circa 45 minuti e sarà articolata in due momenti che comprendono un primo intervento da parte del Dirigente Scolastico e Referente Orientamento, un secondo intervento con il/i docenti dell’area scelta e uno spazio aperto alle vostre domande per richiedere ulteriori informazioni. E’ possibile iscriversi qui.

– Itis Magistri Cumacini di Como. Seguiranno aggiornamenti

– Istituto Sant’Elia di Cantù. Nel rispetto delle norme per la prevenzione da Covid-19 l’Open Day si svolgerà interamente a distanza tramite Google Meet secondo le seguenti date: presentazione del Liceo Scientifico Sportivo e del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate allo Sport martedì 1 dicembre 2020 ore 17.30; presentazione dell’Istituto Tecnico Costruzioni ambiente e Territorio e Tecnico Elettronica ed Elettrotecnica martedì 10 novembre 2020 ore 17.30 e giovedì 3 dicembre 2020 ore 17.30; presentazione del Professionale Manutenzione Assistenza Tecnica venerdì 13 novembre 2020 ore 17.30 e mercoledì 2 dicembre 2020 ore 17.30. Ad ogni incontro sarà ammesso un numero massimo di 100 partecipanti. Per prenotarsi all’Open Day e ricevere il link alla videoconferenza cliccare QUI. Per informazioni, scrivere a: Liceo scuolaperta.liceo@istitutosantelia.edu.it; Tecnico scuolaperta.tecnico@istitutosantelia.edu.it; Professionale scuolaperta.professionale@istitutosantelia.edu.it.

– Liceo Artistico e Scienze Umane Fausto Melotti di Cantù e Lomazzo. L’Open Day si svolgerà in live streaming sabato 14 novembre dalle ore 14.30 alle ore 15.30 sulle pagine Facebook e Instagram dell’istituto. Dopo l’evento Open Day, sul sito della scuola, sarà visibile il PORTALE ORIENTAMENTO CANTU’ – LOMAZZO con tutte le indicazioni per partecipare agli incontri diretti con il referente dei dipartimenti e delle Scienze umane.

– Liceo Enrico Fermi di Cantù. Seguiranno aggiornamenti.

– Enaip Cantù. Per l’anno scolastico 2021/2022 Enaip Cantù vuole offrire agli studenti delle scuole secondarie di primo grado diverse possibilità e modalità di orientamento, per permettere loro di conoscere da vicino l’offerta formativa e comprendere meglio le caratteristiche dei settori legno-arredo e panificazione-pasticceria, mostrando le caratteristiche dei corsi Operatore del legno, Operatore del legno disegno d’arredo e Operatore delle produzioni alimentari.

Incontri in presenza presso la sede di Enaip Cantù: presentazione dei corsi e visita alla scuola. L’accesso alla sede sarà scaglionato e consentito ad un massimo di 20 persone ogni ora nelle giornate di sabato 14 e 28 novembre e sabato 12 dicembre 2020 dalle 14.00 alle 17.00 e domenica 10 gennaio dalle 10.00 alle 12.00. Verranno organizzati anche i Virtual Day con collegamenti dal centro: presentazione dei corsi, tour virtuale, interviste, testimonianze sabato 14 novembre dalle 14.00 e mercoledì 11 novembre, mercoledì 25 novembre e mercoledì 9 dicembre dalle 19.00. Compilare il modulo per ricevere il link per la partecipazione.

Non mancheranno laboratori di orientamento proposti sia per il settore legno arredo sia per il settore panificazione pasticceria: venerdì 8 gennaio, venerdì 15 gennaio, venerdì 22 gennaio, venerdì 29 gennaio dalle 14.30 alle 16.00.

– Enaip Como. Virtual Day: 16 novembre “Io lavoro in cucina”, 17 novembre “Io lavoro in sala-bar”, 23 novembre “Io lavoro in panetteria e pasticceria”, 24 novembre “Io lavoro nel turismo”, 30 novembre ” Io lavoro e studio”, 01 dicembre “Ora parliamo di noi – L’offerta formativa per i ragazzi in uscita dalla terza media di Enaip Como”. Per partecipare collegati dalle 18.00 alle 19:00 nelle date indicate cliccando qui: PARTECIPA e compila con i tuoi dati il modulo che trovi in questa pagina.

Incontri in presenza sabato 12 dicembre e sabato 9 gennaio dalle 08.30 alle 13.00. Gli incontri si svolgeranno solo su appuntamento

Per prenotarsi contattare la segreteria del centro Enaip di Como 031302075 a partire dal giorno 23 novembre.

– Liceo Giuseppe Terragni di Olgiate Comasco. Nella settimana 30 novembre – 4 dicembre 2020, nel tardo pomeriggio, l’istituto propone alle famiglie interessate “MeeTerragni on-line” secondo il seguente calendario:

Liceo scientifico Lunedì 30 novembre ore 17.30-18.30 Liceo scienze applicate Martedì 1 dicembre ore 17.30-18.30 Liceo linguistico Mercoledì 2 dicembre ore 17.30-18.30 Liceo scienze umane Giovedì 3 dicembre ore 17.30-18.30 Istituto tecnico- Marketing Venerdì 4 dicembre ore 17.30-18.30

Si tratta di incontri on-line con GoogleMeet in cui i docenti presenteranno agli studenti di terza media e alle famiglie l’offerta formativa della scuola in relazione soprattutto al corso di interesse. Saranno presenti anche nostri studenti dei diversi indirizzi. Le famiglie potranno iscriversi ai MeeTerragni direttamente da questo sito (https://liceoterragni.edu.it/ ) dalla metà di novembre. Iscrivendosi potranno porre domande di carattere generale, non personale, cui si risponderà nel corso dell’incontro.

– Istituto Gaetano Pessina di Como e Appiano Gentile. Open day digitali si terranno il 28 novembre e il 12 dicembre di mattina dalle 10 alle 13 e di pomeriggio dalle 14 alle 17. Docenti e studenti presenteranno la scuola e i relativi ambiti su piattaforma Microsoft Teams. Le famiglie interessate potranno partecipare previa iscrizione sul sito della scuola www.istitutopessina.gov.it.ù

– Istituto Jean Monnet di Mariano Comense. Seguiranno aggiornamenti.

– Istituto Ezio Vanoni di Menaggio. L’Istituto organizza anche quest’anno OPEN DAY sia nella sede di Menaggio che in quella di Porlezza per gli studenti frequentanti la terza media. Le date previste per la sede di Menaggio: 16 dicembre 2020 e 13 gennaio 2021 dalle ore 20.30 alle ore 21.30 (E’ possibile prenotarsi qui). Per la sede di Porlezza: 27 novembre, 4 e 11 dicembre 2020 e 15 gennaio 2021. Per ogni data sono previsti tre diversi turni con inizio rispettivamente alle ore 18,30 – 19.30 – 20.30 (E’ possibile prenotarsi qui).

– Liceo Galileo Galilei di Erba. Open day virtuali sabato 28 novembre dalle 14 alle 15.30 e dalle 16 alle 17.30; venerdì 11 dicembre dalle 20.45 alle 22.15 e mercoledì 16 dicembre dalle 20.45 alle 22.15. Si svolgeranno a distanza e gli interessati dovranno prendere appuntamento in una delle fasce orarie disponibili. A breve sul sito stesso del liceo verranno forniti tutti gli aggiornamenti e il form per le prenotazioni.

– Istituto Gian Domenico Romagnosi di Erba. I giorni fissati per gli open day virtuali sono quelli di sabato 14 novembre, sabato 5 dicembre e sabato 9 gennaio. Per iscriversi ai video incontri occorre compilare il modulo al link presente sulla pagina dell’open day dell’istituto.

– Liceo Carlo Porta di Erba. Data fissata per il virtual day il 12 dicembre, fascia oraria dalle 14 alle 17. Saranno previsti dei video di presentazione della scuola. Prossimamente sul sito dell’istituto le modalità di iscrizione