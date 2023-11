Partono gli Open Day dell'Istituto San Vincenzo: sabato 4 novembre il primo appuntamento

Gli open day dell'Istituto San Vincenzo di Albese con Cassano fanno il loro ritorno e sabato 4 novembre sarà il primo di tre appuntamenti per conoscere da vicino la scuola di agraria di via Roma 59.

Verranno presentati i corsi Ipa e IeFP

A partire dalle 14.30 del prossimo sabato le porte dell’istituto si apriranno per accogliere ragazzi e genitori desiderosi di esplorare gli ambienti scolastici, conoscere i programmi dei corsi e rivolgere domande a studenti e insegnanti, che illustreranno il progetto educativo e l’offerta formativa dei due percorsi.

Quella del prossimo sabato è solo la prima di tre date: chi non riuscisse a partecipare all’appuntamento del 4 novembre, potrà organizzarsi e presenziare in un’altra data, scegliendo tra il 24 novembre e il 2 dicembre. E, non è ancora ufficiale, ma si parla anche di un quarto appuntamento nel mese di aprile. Per partecipare è consigliata la prenotazione tramite un modulo online presente sul sito ufficiale dell’istituto.

A partire dall’open day di sabato verranno presentate le offerte formative e le particolarità dei due corsi: da una parte l’Istituto Professionale Agricoltura e sviluppo rurale, dall’altra il Corso di Istruzione e Formazione Professionale. A parlare saranno i presidi, i docenti e gli studenti. Le proposte sono rivolto a tutti i ragazzi che sognano per il loro futuro di lavorare nell'ambito agricolo e zootecnico e dunque di diventare degli esperti del mondo vegetale e animale.