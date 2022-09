Si è tenuta oggi, giovedì 8 settembre 2022, la presentazione della nuova scuola di Albavilla che ha visto terminare la prima fase dei lavori di rinnovamento giusto in tempo per l'inizio del nuovo anno scolastico.

Presentata la nuova scuola di Albavilla

Presenti all'evento il sindaco, Giuliana Castelnuovo, il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, il preside dell'Istituto Comprensivo, Flavio Pavoni e l'assessore ai lavori pubblici nonché vicesindaco di Albavilla, Roberto Bellasio. Per l'occasione si è tenuto anche il classico momento del taglio del nastro che ha inaugurato ufficialmente il nuovo volto del plesso, ma anche la visita guidata per le aule e i nuovi spazi. Lavori che hanno richiesto l'investimento di 2 milioni di euro e un anno di lavori, i quali però non sono ancora terminati.