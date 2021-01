Scientifico “Cardinal Ferrari”, incontro con Robbioni: giovani e sport

“I temi affrontati sono stati tanti, dall’ansia da prestazione al porsi degli obbiettivi, dall’accettazione del fallimento alla resilienza. I ragazzi, catturati dall’esperienze narrate da Robbioni, hanno colto come gli insegnamenti validi per uno sportivo possono valere anche in ogni momento della loro vita, nel loro percorso di crescita – ha sottolineato la presidente, suor Anna Rita Ciavarella – L’essere determinanti nelle proprie scelte, l’accettare che a volte il meglio che si può dare non è il massimo, ma il meglio in relazione al nostro stato in quel momento, è un insegnamento che i nostri alunni hanno colto e che hanno fatto loro, consapevoli di quanto quella che doveva essere “solo” una lezione di sport sia diventata una vera e propria lezione di vita”.