Sciopero: il "Puecher" chiude alcune scuole, domani alunni a casa

Non mancheranno disagi per le famiglie che dovranno riorganizzarsi

Niente lezioni in alcuni plessi

Per domani, venerdì 29 novembre è stato indetto uno sciopero generale da parte di numerose sigle sindacali. All'istituto comprensivo "Puecher" è stata riscontrata una massiccia adesione da parte del personale e perciò la decisione della dirigenza è stata quella di chiudere interi plessi.

Ecco quali saranno le scuole coinvolte

Porte chiuse domani alla scuola dell'infanzia di Bindella, all'infanzia e alla primaria di Crevenna e alla scuola secondaria di primo grado in centro città. Per quanto riguarda la primaria di via Battisti, scuola chiusa fino alle 12, orario in cui inizieranno le lezioni.