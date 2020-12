Ventiquattro piccoli aiutanti di Babbo Natale, capaci di lavorare sodo per riempire di sorprese un’ambulanza. Sotto l’albero dei volontari e dei dipendenti della pubblica assistenza Sos spiccano i doni realizzati a mano dagli alunni della classe quinta della primaria di Somaino.

Scuola di Somaino gli alunni riempiono di doni i volontari Sos

Mercoledì mattina un’ambulanza ha raggiunto il plesso della frazione. Grazia Schettino, membro del Consiglio Sos, e i volontari Piergiovanni Clerici – tessera numero 12 – e Simone Mangano, sono stati accolti in palestra dalla classe quinta. “Siamo stati contattati da una maestra – spiega Schettino – . Ci ha spiegato che i suoi alunni di quinta si erano chiesti cosa stava succedendo, sentendo le sirene, e come avrebbero potuto aiutare i soccorritori. Insieme alla loro insegnante hanno elaborato risposte. Poi, a casa, insieme ai genitori, ogni alunno ha realizzato una sorpresa per adornare la nostra sede”.

