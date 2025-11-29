Scuola, un podcast contro il bullismo

Un podcast contro il bullismo: i ragazzi della secondaria Scalabrini scendono in campo contro questa seria problematica.

Si tratta del progetto #StopalSilenzio, realizzato grazie al finanziamento regionale ottenuto dal bando contro il bullismo e il cyberbullismo al quale ha partecipato il comprensivo di Fino Mornasco.

Il progetto

Grazie al progetto i ragazzi e le ragazze di terza della scuola secondaria di primo grado, definiti dalla dirigente, Raffella Piatti, «paladini contro il bullismo», hanno realizzato dei video e dei podcast interpretando e raccontando le diverse sfaccettature del bullismo. Spiega Piatti:

«Le loro narrazioni danno voce tanto alla vittima quanto al testimone silenzioso: voci che svelano il peso emotivo, la solitudine di chi subisce, ma anche il momento cruciale di chi assiste e deve scegliere tra indifferenza e coraggio. Un invito potente a riconoscere la responsabilità collettiva che tutti abbiamo nel contrastare questi fenomeni».

I tre episodi

«Il club degli invisibili», «Il Muro del silenzio» e «Le scarpe sbagliate» sono i titoli dei tre podcast realizzati e resi disponibili su Spotify. Prosegue Piatti:

«Questo lavoro non rappresenta solo un progetto didattico, ma diventa un autentico strumento di sensibilizzazione: sono le voci dei giovani che parlano ai giovani, con l’obiettivo di rompere insieme il muro del silenzio».

Alla regia il professore Giuseppe Brunetti e la professoressa Maria Patricelli. Commenta la dirigente:

«La loro regia competente e appassionata è stata fondamentale».

Il progetto See Learning

Il progetto #StopalSilenzio è solo uno dei tanti tasselli che la scuola secondaria sta mettendo in campo in un’ottica di inclusione, empatia e rispetto verso gli altri. La scuola è stata infatti selezionata per partecipare anche al progetto See Learning in classe, che coinvolgerà 70 scuole e 250 docenti in tutta Italia. La sperimentazione prevede 98 ore di formazione che verranno distribuite in tre anni con un’attività costante in aula dove i docenti potranno trasmettere quanto appreso ai propri studenti. Le tematiche che verranno affrontate nell’ambito del progetto dai docenti e dalle classi selezionate saranno la gestione delle emozioni, la gentilezza, l’attenzione, l’empatia, l’interdipendenza, la diversità, l’inclusione, la resilienza, la gestione dei conflitti.