Scuole, arriva la deroga “mascherina”. Don Andrea Cattaneo: “Noi abbiamo investito, questo è un ridicolo teatro”

Gli ultimi verbali del Comitato Tecnico Scientifico con le linee guida per la riapertura delle scuole hanno fatto crollare la pazienza di don Andrea Cattaneo, Rettore del Collegio Rotondi di Gorla Minore (VA), originario di Cantù.

Scuole, arriva la deroga “mascherina”

Il tema dell’estate è stata la scuola. Il rientro a settembre in sicurezza. E allora via con possibili turnazioni, edilizia scolastica, banchi a rotelle e chi ne ha più ne metta. Con tutta l’ansia che presidi e insegnanti hanno dovuto gestire. Poi nell’ultimo verbale comunicato dal Ministro Lucia Azzolina si dice infatti che “nelle situazioni temporanee in cui fosse impossibile garantire il distanziamento fisico” basterà mettersi la mascherina. Insomma, se l’obbligo di distanziamento non si rispetta fa nulla, una mascherina e passa la paura. Indicazione che ha fatto andare su tutte le furie don Andrea Cattaneo, Rettore del Collegio Rotondi: “Siamo stanchi, vogliamo che si ponga fine a questo teatro ridicolo”.

Don Andrea Cattaneo: “Noi abbiamo investito, questo è un ridicolo teatro”

“Abbiamo lavorato duramente per rendere gli spazi scolastici idonei al distanziamento, abbiamo investito soldi, energie e tempo… ed ora per ovviare a un problema già chiaro sin dall’inizio (molte scuole non sono in grado di assicurare tale distanziamento… e non lo saranno nemmeno dopo l’arrivo dei banchi con le rotelle…) cosa fanno? Ricorrono a una deroga. Ancora per quanto dovremo accettare che una questione seria sia trattata in questo modo?” lamenta il rettore.

