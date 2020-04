Se i bimbi non vanno a scuola, la scuola va da loro: a Casnate un kit con libri e astuccio agli alunni della materna

Una bella iniziativa pensata per i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia di Casnate con Bernate. Direttamente a casa arriverà loro un kit con libri e astuccio per prepararsi al prossimo anno.

Se i bimbi non vanno a scuola, la scuola va da loro

Per bambini e ragazzi è ormai ufficiale: per loro non ci sarà una Fase 2. Le aule non riapriranno almeno fino a settembre e dovranno terminare l’anno scolastico a distanza. I 31 bimbi dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia di Casnate con Bernate, una struttura paritaria gestita da una fondazione privata, riceveranno però un bellissimo regalo a domicilio.

Non solo ogni giorno le loro insegnanti caricano delle attività e dei suggerimenti su una piattaforma digitale per aiutare i genitori a gestire i bimbi a casa. Grazie alla collaborazione tra la dirigenza della scuola, il Comune e i volontari della Protezione Civile di Casnate riceveranno anche un kit contenente libri pre-lettura, pre-scrittura, pre-calcolo e il loro astuccio personale per prepararsi a casa al primo anno della scuola primaria che per loro inizierà a settembre.

“Ci tengo a ringraziare i volontari della Protezione Civile e il sindaco Fabio Bulgheroni per la collaborazione, senza di loro non avremmo potuto recapitare i pacchetti” ha spiegato la direttrice della scuola di via Verdi, Anna Seregni. “Non lasciamo indietro nessuno” ha sottolineato il primo cittadino Bulgheroni.