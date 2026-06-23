I Carabinieri del Comando Provinciale di Como hanno concluso le attività del progetto “Cultura della Legalità” svolte nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 presso gli istituti scolastici della provincia.

Si chiude con successo il progetto “Cultura della Legalità” nelle scuole

L’iniziativa, promossa dal Comando Generale dei Carabinieri, ha visto i militari dell’Arma impegnati in un lungo programma di incontri rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado del territorio comasco, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei principi della legalità, del rispetto delle regole e della convivenza civile.

Numeri e partecipazione

Sono stati effettuati più di 30 incontri che hanno coinvolto complessivamente 3.535 giovani frequentanti gli istituti scolastici della provincia, presso le scuole del capoluogo e dei più piccoli centri del territorio, avvalendosi della presenza delle Stazioni Carabinieri diffuse capillarmente su tutto il territorio lariano.

I temi affrontati

Gli incontri, che hanno avuto luogo anche nelle caserme dell’Arma, hanno consentito di affrontare tematiche di particolare interesse e attualità per le giovani generazioni, tra cui il bullismo e il cyberbullismo, la violenza di genere, l’educazione alla legalità, la cura dell’ambiente, i rischi connessi all’uso delle sostanze stupefacenti e all’abuso di bevande alcoliche, nonché la sicurezza stradale, puntando sempre a un elemento conduttore: il “rispetto” degli altri e di ciò che è intorno a noi.

L’interesse degli studenti

Le attività hanno visto una partecipazione attenta e coinvolta da parte dei giovani, che hanno dimostrato interesse per gli argomenti trattati. Particolarmente apprezzate sono state anche le visite presso i reparti dell’Arma e gli incontri con i Carabinieri Forestali e le altre specialità, che hanno offerto ai partecipanti l’opportunità di conoscere più da vicino le diverse competenze istituzionali svolte quotidianamente a tutela della sicurezza dei cittadini, dell’ambiente e del territorio.

Il valore del progetto

Il positivo riscontro ottenuto conferma ancora una volta il valore del progetto quale efficace strumento di prevenzione e sensibilizzazione, capace di rafforzare nei giovani la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole, della responsabilità individuale e della partecipazione attiva alla vita della comunità.

Le parole del Comandante