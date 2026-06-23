Il progetto

Si chiude con successo il progetto “Cultura della Legalità” nelle scuole

Il resoconto del comando provinciale dei Carabinieri al termine dell'iniziativa promossa durante l'anno negli istituti comaschi

Si chiude con successo il progetto “Cultura della Legalità” nelle scuole

Como · 23/06/2026 alle 12:11

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I Carabinieri del Comando Provinciale di Como hanno concluso le attività del progetto “Cultura della Legalità” svolte nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 presso gli istituti scolastici della provincia.

Si chiude con successo il progetto “Cultura della Legalità” nelle scuole

L’iniziativa, promossa dal Comando Generale dei Carabinieri, ha visto i militari dell’Arma impegnati in un lungo programma di incontri rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado del territorio comasco, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei principi della legalità, del rispetto delle regole e della convivenza civile.

Numeri e partecipazione

Sono stati effettuati più di 30 incontri che hanno coinvolto complessivamente 3.535 giovani frequentanti gli istituti scolastici della provincia, presso le scuole del capoluogo e dei più piccoli centri del territorio, avvalendosi della presenza delle Stazioni Carabinieri diffuse capillarmente su tutto il territorio lariano.

I temi affrontati

Gli incontri, che hanno avuto luogo anche nelle caserme dell’Arma, hanno consentito di affrontare tematiche di particolare interesse e attualità per le giovani generazioni, tra cui il bullismo e il cyberbullismo, la violenza di genere, l’educazione alla legalità, la cura dell’ambiente, i rischi connessi all’uso delle sostanze stupefacenti e all’abuso di bevande alcoliche, nonché la sicurezza stradale, puntando sempre a un elemento conduttore: il “rispetto” degli altri e di ciò che è intorno a noi.

L’interesse degli studenti

Le attività hanno visto una partecipazione attenta e coinvolta da parte dei giovani, che hanno dimostrato interesse per gli argomenti trattati. Particolarmente apprezzate sono state anche le visite presso i reparti dell’Arma e gli incontri con i Carabinieri Forestali e le altre specialità, che hanno offerto ai partecipanti l’opportunità di conoscere più da vicino le diverse competenze istituzionali svolte quotidianamente a tutela della sicurezza dei cittadini, dell’ambiente e del territorio.

Il valore del progetto

Il positivo riscontro ottenuto conferma ancora una volta il valore del progetto quale efficace strumento di prevenzione e sensibilizzazione, capace di rafforzare nei giovani la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole, della responsabilità individuale e della partecipazione attiva alla vita della comunità.

Le parole del Comandante

“Ringrazio i dirigenti scolastici e i docenti per aver favorito lo svolgimento degli incontri dei Carabinieri nelle diverse scuole della provincia lariana – sottolinea il Colonnello Francesco Falcone, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Como – Questi sono momenti importanti e di arricchimento, avendo dato la possibilità agli studenti di avere un contatto diretto con chi, ogni giorno, indossa la divisa e costituendo, nello stesso tempo un’opportunità per i Carabinieri volta a dare ascolto ai giovani, che, negli incontri, con le loro considerazioni hanno sempre fornito importanti contributi e preziosi spunti di riflessione”.

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