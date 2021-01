Storie offensive su Instagram: partita dal Terragni la diffida a utilizzare impropriamente il nome della scuola

Storie offensive su Instagram, l’istituto superiore “Terragni” diffida chi utilizza impropriamente il nome della scuola.

Nome e immagine del “Terragni” utilizzati impropriamente. In piena pandemia, con l’istituto di via Segantini alle prese con la didattica a distanza, la dirigente Laura Mauri si è vista costretta a puntualizzare la deriva social che va di traverso alla scuola, mettendo sotto la lente d’ingrandimento storie veicolate tramite Instagram. Tutto è nato dalla segnalazione di una studentessa, portata all’attenzione della preside, chiamando in causa contenuti offensivi.

“Abbiamo avuto notizia che risultano attivi profili social che utilizzano il nome e l’immagine dell’istituto “Terragni” o che nella descrizione fanno espressamente riferimento all’istituto – le parole della professoressa Mauri nella circolare – I contenuti che vengono veicolati da tali profili non sono in nessun modo riconducibili alle finalità educative proprie della nostra scuola e ai valori e principi a cui essa si ispira. Questo istituto si dissocia fermamente da tali iniziative e, in particolare, dai contenuti offensivi e lesivi della dignità delle persone”.

