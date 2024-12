Studenti delle medie collegati con i ricercatori in Antartide

Le seconde a lezione con gli scienziati dall'altra parte del mondo

Un'esperienza affascinante per le classi coinvolte nel progetto

Prima delle vacanze di Natale le classi seconde della scuola secondaria di primo grado "Aldo Moro" di Ponte Lambro hanno "incontrato" gli scienziati della base di ricerca italofrancese in Antartide. Gli alunni hanno potuto vedere gli ambienti interni della Base Concordia, parlare con i ricercatori e scoprire gli studi che vengono condotti. Oltre che ammirare le distese di ghiaccio. Molte le domande da parte degli studenti che sono rimasti affascinati e incuriositi da questi particolari laboratori.

Un progetto che va avanti da tempo per la scuola pontelambrese

Non è la prima volta che gli studenti della scuola pontelambrese vivono un momento così emozionante. Già lo scorso anno c'era stato un collegamento in diretta con la base Concordia. Il tutto nell’ambito del progetto Ausda, cioè Adotta una scuola dell’Antartide. In videochiamata, anche quella volta gli alunni pontelambresi avevano potuto ascoltare moltissime informazioni sulla struttura che accoglie la spedizione, sia su come è costituita la base sia sugli obiettivi delle ricerche oltre che alcune curiosità sulla vita quotidiana di quanti lavorano in quel luogo, non certo facile.