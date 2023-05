L’abito "Lacrime ambientali", ideato e realizzato da tre studentesse dell’indirizzo Moda del Liceo artistico "F. Melotti" di Cantù, sfilerà il prossimo 12 ottobre alla OVO Arena di Wembley di Londra per la Junk Kouture World Final.

Un abito del Melotti sfilerà a Londra

Nei mesi scorsi le classi 3^E e 4^E a indirizzo Moda e Scenografia, guidate dai docenti Laura Marino, Anna Panzeri e Daniele Nitti, hanno realizzato una serie di abiti a tema sostenibilità per partecipare al concorso internazionale dedicato ai giovani Junk Couture, guidato dalla vice presidente Italia, Brona Dowkling: i modelli infatti dovevano essere realizzati con materiali comunemente ritenuti "spazzatura" e che invece dovevano essere valorizzati per trasmettere il messaggio che che si può riciclare in modo utile e d'impatto.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 27 maggio 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui