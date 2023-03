Una vetrina per le meraviglie del Melotti grazie alle ragazze del corso di Arredamento.

Una vetrina per le meraviglie del Melotti grazie alle ragazze del corso di Arredamento

L'ingresso del Liceo artistico "F. Melotti" di Cantù si arricchisce. Questa mattina, infatti, sabato 11 marzo 2023, è stato inaugurato alla presenza della dirigente scolastica Anna Proserpio e della presidente del Comitato Genitori Lucia Stranieri un espositore che ospiterà tutti i manufatti brandizzati "Melotti".

Dei cubi di design in legno, materiale principe della Città del Mobile, hanno dato vita all'espositore progettato e materialmente realizzato dalle studentesse della 3^A del corso di Arredamento del liceo artistico di via Andina. Un'opera resa possibile dal coordinamento e dalla guida del professor Alessandro Galessi.

Un luogo in cui simbolicamente si fa ancor più stretta la collaborazione tra il liceo e il Comitato Genitori. "Le ragazze della classe 3^A hanno pensato di realizzare questa speciale vetrina appositamente per donarla al Comitato Genitori - ha spiegato la presidente Stranieri - Sarà infatti il luogo, simbolicamente all'ingresso della scuola, dove verranno esposti tutti i manufatti dei ragazzi dell'istituto brandizzati Melotti e che come Comitato mettiamo in vendita attraverso erogazione liberale". Tutto il ricavato viene poi utilizzato dal Comitato per sostenere le iniziative del liceo.

Dal libro dedicato ai 140 anni di storia del Melotti alle t-shirt realizzate dagli studenti in occasione della Giornata internazionale della donna, passando per le felpe con il logo della scuola e le cartoline poetiche prodotte per il concorso di poesia dello scorso anno, tutto sarà esposto e valorizzato al passaggio di studenti e ospiti della scuola.