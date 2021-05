Vighizzolo, alla Rodari consegnata allo studente più meritevole la borsa di studio “Giancarlo Novati”.

Vighizzolo, alla Rodari la borsa di studio “Giancarlo Novati”

La scuola Gianni Rodari di Vighizzolo ha consegnato una borsa di studio allo studente che, al termine del ciclo della primaria, si è maggiormente distinto sia dal punto di vista del merito scolastico, sia per quanto riguarda il comportamento. Una borsa di studio di 200 euro lasciata all’istituto da Giancarlo Novati, scolaro alla Rodari e poi alpino.

Per questo erano presenti gli alpini di Vighizzolo alla consegna della targa a un giovanissimo studente che, terminato il ciclo alla Rodari, oggi frequenta la prima media. La targa celebrativa descrive il vincitore come “esempio concreto di impegno, senso del dovere, semplicità correttezza, amicizia, altruismo, solidarietà, generosità.. In una parola alpinità”.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 29 maggio 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui