Fumetti “I Tre Bill” con Tex e le matite comasche di Alessandro Piccinelli e Claudio Villa

Fumetti in edicola un Maxi Tex davvero speciale “made in Como”.

Fumetti oltre alla copertina del celebre disegnatore di Albavilla, le 276 pagine dell’albo sono state realizzate dall’artista lariano

Appuntamento in edicola da non perdere per tutti gli appassionati di fumetti di casa nostra. Dal 6 ottobre infatti la Sergio Bonelli Editore pubblicherà “I tre Bill” un albo speciale della collana Maxi Tex il suo famoso personaggio western Tex Willer. A rendere questo episodio ancor più speciale è che sarà interamente comasco. Già perchè oltre alla copertina realizzata dal famoso Claudio Villa di Albavilla, le 276 pagine dell’albo sono state disegnate dalla mano dell’artista comasco Alessandro Piccinelli già copertinista di Zagor.

Un tandem “made in Como” molto quotato e affermato che promette di regalare emozioni e colpi di scena mozzafiato a tutti gli appassionati del genere e non solo del celebre ranger texano.

Da un soggetto di Mauro Boselli, la storia vede il ritorno di tre personaggi epici del fumetto italiano come i tre fratelli Bill, l’indimenticabile terzetto di castigamatti creato dal grande G.L. Bonelli, nel 1952. Nell’albo in edicola dal 6 ottobre i trio formato da Sam, Kid e Black Bill per la prima volta incrocia la strada con quella di Tex Willer e Kit Carson. Un incontro tra leggende del West che renderà epica un’avventura tra indiani Chiricahuas sul sentiero di guerra, predoni, sparatorie ed emozioni continue, assolutamente da non perdere.