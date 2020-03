Basket lariano Alberto Bellondi è vicino a tutti cestisti nostrani

Basket lariano il saluto del presidente della Fip Lombardia.

Anche per il basket lariano è un momento difficile forse il più duro dal dopo guerra ad oggi. La palla a spicchi non rimbalza sui nostri campi come quelli di tutta Italia dall’ormai 23 febbraio scorso. Sembra un’eternità sportivamente parlando. Un lasso di tempo lunghissimo per tutti gli addetti ai lavori dai giocatori ai tecnici ai dirigenti che hanno visto rinviare una marea di partite ufficiali ad ogni categoria sia maschile che femminile ma anche gli allenamenti di ogni squadra. Fino a 3 aprile tutta l’attività agonistica è sospesa ma soprattutto non si vede la fine del tunnel e quindi una data certa per la ripresa che quando avverrà comporterà inevitabilmente una nuova programmazione dei calendari e delle formule dei campionati. Nell’attesa e in questo momento difficile il presidente del comitato Fip della Lombardia il marianese Alberto Bellondi ha voluto inviare il suo caloroso saluto a tutti i cestisti nostrani

Il saluto pubblico di Alberto Bellondi al mondo del basket nostrano

In questo momento così difficile per tutta Italia e soprattutto per la Lombardia, voglio mandare un caro saluto a tutte le nostre società e a tutti/e i/le tesserati/e che, come me, stanno trascorrendo il proprio tempo in maniera del tutto inedita e inaspettata.

Innanzitutto mi auguro che tutti voi stiate bene e con voi i vostri cari.

La pallacanestro, che tutti amiamo, è un meraviglioso sport di squadra dove tutti danno il proprio contributo per la vittoria di una partita e di un campionato. Ora tutti siamo chiamati a un nuovo tipo di sport di squadra: restare a casa per contribuire alla vittoria più importante, quella sul coronavirus, che si potrà sconfiggere solo rispettando le indicazioni governative.

In questo momento di silenzio generale, anch’io non vedo l’ora di sentire il rumore del pallone che rimbalza sul parquet: se tutti faremo la nostra parte, presto ricominceremo a riempire palestre e palazzetti.

In bocca al lupo a tutti.

Alberto Bellondi

Presidente FIP Lombardia

