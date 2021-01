Basket femminile la Limonta cerca a Empoli il suo primo successo del 2021

Basket femminile oggi si apre il 18° turno del campionato di serie A1 donne

Basket femminile la gara delle pantere di Costa si gioca alle ore 18 e verrà trasmessa in chiaro su MS Channel

Si apre oggi il 18° turno stagionale, il 5° di ritorno del massimo campionato italiano di basket femminile. Ad aprirlo anche la Limonta Costa Masnaga che sarà di scena alle ore 18 sul campo di Empoli in una trasferta delicata per cercare il suo primo successo del 2021. All’andata a Costa Masnaga le pantere della Limonta strapparono una grandissima vittoria per 77-69 grazie ad un’incredibie rimonta nell’ultimo quarto. Oggi sarà regolarmente in panchina coach Paolo Seletti a cui è arrivata solo una deplorazione dopo l’espulsine dell’ultima gara: “Empoli – dice Saletti – è una squadra solida e in casa ha perso solo con le big. Ecco perchè oggi dovremo disputare una gara al di sopra della norma per avere la meglio”. Quella odierna sarà anche la seconda gara in maglia Costa dell’esterna di Asso Laura Spreafico: “Spreafico- dice coach Seletti – si sta inserendo molto bene ed è chiaro che per noi abbia un peso specifico importante: dobbiamo riuscire a capire come inserirla. Si tratta di continuare a prendere le stesse iniziative di prima, potendo contare però un valore aggiunto”. Ricordiamo che la partita di oggi verrà trasmessa alle ore 18 in diretta tv su MS Channel e LBF TV.

Il cartellone del 18° turno, 5° di ritorno di A1

Sabato 30 gennaio ore 18 Empoli-Costa Masnaga, San Martino di Lupari-Bologna, Venezia-Lucca, Vigarano-Ragusa, Schio-Broni, Battipaglia-Campobasso, Sassari-Geas.

La classifica aggiornata di A1

Venezia 34, Schio* 30; Virtus Bologna 28; Ragusa* 26, Geas Sest0 22; San Martino di Lupari, Empoli *18; Limonta Costa Masnaga 14; Campobasso**, Broni ** 10; Sassari**, Le Mura Lucca*** 6; Vigarano** 2; Battipaglia*** 0. (*una gara in meno).