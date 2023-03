Basket femminile: vigilia del 23° turno del campionato di serie C donne.

Basket femminile: venerdì 17 in campo per Mariano e Como in trasferta... toccando ferro

Vigilia del 23° turno stagionale del campionato di basket femminile serie C lombardo... a dita incrociate per due squadre nostrane. In barba alla scaramanzia infatti in campo di venerdì 17 e in trasferta sia la Nonna Papera Marano ospite del fanalino di coda Gavirate che il Basket Como che a Tradate proverà a ritornare alla vittoria. Posticipi domenicali invece per la lanciatissima Vertematese ospite del Legnano e anche per il Btf Cantù che galvanizzato dagli ultimi due successi di fila proverà a centrare il tris a Milano sul campo dell'Idea Sport.

Il cartellone del 23° turno stagionale, 8° di ritorno girone B:

Venerdì 17 marzo ore 21 Gavirate-Mariano, 21.15 Tradate-Basket Como, Gallarate-Fernese; domenica 19 ore 18 Legnano-Vertematese, 19 Idea Sport Milano-Btf Cantù, Sondrio-Corsico, Garbagnate-Trezzano.

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 38; S0ndrio 34; Corsico, Vertematese 32; Ardor Bollate 30; Nonna Papera Mariano 28; Idea Sport, Fernese 20; Tradate, Legnano 18; Basket Como, Trezzano 12; Btf Cantù 8; Garbagnate 4; Gavirate 0.