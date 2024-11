2DF: la Virtus batte il Figino 3-2

Dopo più di due ore di match è la Virtus Cermenate a conquistare la vittoria battendo 3-2 il Figino Volley. Prossima sfida con il Montesolaro.

Virtus 3 - Figino 2

Avvio di primo set punto a punto fino al 6-6. Figino conquista un buon break (6-9. 11-16). Cermenate non riesce a rifarsi sotto (12-19, 15-23), lasciando alle ospiti il parziale 20-25. Nuovamente equilibrio nel secondo set (2-2, 7-7) fino all’11-11. Figino conquista un piccolo break (11-13), ma la formazione di coach Sartorello risponde subito portandosi in testa 14-13. Punto a punto fino al 18, poi è Cermenate a trovare un buon servizio in battuta (22-18) che la spinge a vincere il set 25-19. Nel terzo set parte avanti la formazione ospite (1-3, 4-7, 6-12). Le virtussine si rifanno sotto (12-13), ma è nuovamente Figino ad allungare (13-16). Ci riprova Cermenate (16-17), ma è la formazione ospite a prendere in mano il gioco (16-19, 16-21), andando a chiudere 19-25 il parziale.

Finale virtussino più concreto

Avvio di quarto set punto a punto fino al 7-7. Cermenate avanti (11-7), Figino risponde (11-12). Ma il finale di set delle virtussine è più concreto: 19-13, 22-17, fino ad decisivo 25-18. Subito avanti Cermenate nel tiebreak (4-2, 6-4). Figino impatta (7-7), poi è la formazione di casa a conquistare un buon break (11-8) che mantiene fino in fondo chiudendo il parziale 15-11 e l’incontro 3-2.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate sfiderà Montesolaro giovedì 14 novembre, alle 21.15, a Capiago.