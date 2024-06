Vittoria d'orgoglio per Cantù: battuta Trieste in gara 3

Dopo le due sconfitte al PalaDesio l'Acqua S.Bernardo Cantù ha battuto un colpo in queste finali play off contro Trieste: al PalaTrieste finisce 74 a 73 a favore dei biancoblù che così allungano la serie e regalano qualche speranza in più ai propri tifosi.

La partita

L'inizio di gara è stato come al solito a favore di Trieste che ha messo subito un break a suo favore, ma, a differenza di gara 1 e 2, Cantù ha colmato subito il gap aumentando le percentuali al tiro e chiudendo il primo quarto sul 20 a 20. Nel secondo quarto, con una Trieste ancora in palla e sempre in partita, è salito prima in cattedra il capitano, Filippo Baldi Rossi, che ha portato i canturini a +10. Vantaggio che però è stato subito cancellato con un parziale impressionante dei padroni di casa conclusosi anche con il brutto infortunio di Riccardo Moraschini che ha subito una brutta distorsione al ginocchio destro.

Nonostante Cantù potesse subire lo shock dettato dall'infortunio di uno dei suoi giocatori più talentuosi ha invece cambiato marcia grazie a un Hickey spaziale e a un Burns ritrovato: loro due, con il supporto di tutti quanti, hanno trascinato Cantù nel terzo quarto firmando un parziale da 23 a 9. Prima che finisca il quarto, però, Burns commette il quinto fallo e da quel momento Cantù non sarà più la stessa e Trieste ci proverà in tutti i modi a recuperare il gap ma Hickey, Baldi Rossi e Nikolic continuano a macinare punti su punti. Nemmeno il quinto fallo di Young compromette la partita di Cantù perché a caricarsela sulle spalle ci pensa un monumentale Baldi Rossi. Nell'ultimo minuto Filloy porta i suoi addirittura sul meno uno, poi due tiri sbagliati di Bucarelli e una palla recuperata di Hickey a dir poco fondamentale. Dalla lunetta l'americano fa 0 su 2, ma Trieste ha solo un secondo e mezzo a disposizione e Brooks trova solo il ferro.

Gara 3 è di Cantù. Ora si va a gara 4, si gioca mercoledì sera.