Sabato 8 e domenica 9 luglio si disputerà la fase finale del campionato 3vs3 giovanile/open di basket in carrozzina. L’ultima tappa della manifestazione targata Fipic (Federazione italiana pallacanestro in carrozzina) sarà organizzata da Briantea84 al PalaIseo di Milano (via Iseo, 6) con il patrocinio del Comune di Milano e in collaborazione con Milano Sport.

3vs3 di basket in carrozzina: le finali si giocano in casa Briantea84

Nel pomeriggio di martedì 4 luglio la Fipic ha pubblicato un aggiornamento del programma delle partite a causa del ritiro improvviso della squadra D Junior Team (categoria giovanile), come si evince dal comunicato ufficiale presente sul sito federale. Di seguito il calendario delle gare che saranno trasmesse in diretta streaming sui canali di Briantea84 e della Fipic.

Il programma

Ogni partita dura 15'. La squadra che raggiunge 21 o più punti prima dei 15' vince la partita indipendentemente dallo scadere del tempo di gioco.

Sabato 8 luglio

Ore 10.00 | Giovanile: Giovani e Tenaci – UnipolSai Briantea84 Cantù (gara1)

(gara1) Ore 10.30 | Open: Giovani e Tenaci – Npic Rieti

Ore 11.00 | Giovanile: UnipolSai Briantea84 Cantù – Giovani e Tenaci (gara2)

– Giovani e Tenaci (gara2) Ore 11.30 | Open: Npic Rieti – Crazy Ghosts Pontecagnano F.

Ore 12.00 | Open: Giovani e Tenaci – Crazy Ghosts Pontecagnano F.

Ore 15.00 | Open: Npic Rieti-Giovani e Tenaci

Ore 15.30 | Open: Crazy Ghosts Pontecagnano F.-Npic Rieti

Ore 16.00 | Open: Crazy Ghosts Pontecagnano F.-Giovani e Tenaci

Domenica 9 luglio