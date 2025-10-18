Successi corsari per Lurate Caccivio e Appiano, ancora a secco Figino e Antoniana

E’ andato in archivio ieri sera il 3° turno del girone C del campionato di Divisione Regionale 2 che ha regalato due vittorie altrettante sconfitte ai colori lariani.

Le gare

Negli anticipi successi corsari di Lurate Caccivio e Appiano Gentile che si confermano nelle zone alte del girone E. Sugli scudi la Kaire Sport Lurate Caccivio che ha centrato il suo terzo successo consecutivo sul campo della Sanfru Monza e si gode per un giorno il primato solitario per la gioia di coach Lorenzo Beretta:

“Sì sono contento perché abbiamo vinto in trasferta su un campo che non conoscevamo e contro una buona squadra giovane. Noi da parte nostra siamo stati bravi, abbiamo condotto sempre ma solo dopo l’intervallo abbiamo trovato il parziale decisivo”.

Soddisfazione anche nello spogliatoio dell’Indipendente Appiano Gentile che ieri ha centrato la sua seconda vittoria di fila sul campo dell’Antoniana Como anche se non è stata facile come ammette coach Paolo Zandalini: “Direi proprio di no visto che siamo partiti molto male e ci siamo trovati anche sotto 19-39. Poi siamo cresciuti in difesa e le nostre guardie hanno trovato la via del canestro più facilmente. Anche se siamo passati avanti nel finale non siamo riusciti a scappare via ma alla fine abbiamo portato a casa il referto rosa”. Si mastica ancora amaro quindi in casa dell’Antoniana Como ferma al palo così come il Figino che ieri è stato battuto a domicilio dalla Gerardiana Monza.

Così il 3° turno del girone C

Giovedì 16 ottobre ore 21.15 Antoniana-Indipendente Appiano Gentile 69-73, 21.30 Sanfru Monza-Kaire Spot Lurate Caccivio 64-80, venerdì 17 ore 21.15 Anors Figino-Gerardiana Monza 53-66, Pescate-Nova Milanese 72-58, Cesano Seveso-Lesmo 63-58, Masters Carate Brianza-Lentate 85-77. Riposa Inverigo.

Classifica del girone C

Kaire Sport Lurate, Cesano Seveso, Pescate 6; Appiano Gentile, Nova Milanese 4; Groane Lentate, Lesmo, Il Gigante Inverigo, Masters Carate Brianza, Gerardiana Monza 2: Sanfru Monza, Anors Figino, Amtoniana Como 0.

Così il 4° turno del girone C

Giovedì 23 ottobre Sanfru-Masters Carate, venerdì 24 Lentate-Gerardiana, Cesano Seveso- Antoniana, Appiano Gentile-Anors Figino, Kaire Sport Lurate-Pescate. Domenica 26 Lesmo-Inverigo. Nova- riposa