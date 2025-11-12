Lurate imbattuta e leader solitaria, primo stop per Appiano e Inverigo si sblocca fuori casa

E’ andato in archivio il 6° turno del campionato di Divisione Regionale 2 che nel girone C ha confermato il primato solitario della Kaire Sport Lurate Caccivio che ha superato anche l’ostacolo Gerardiana.

Le altre gare

Prima sconfitta stagionale invece per l’Indipendente Appiano Gentile battuta in casa e in volata dal Pescate che l’ha agganciata a quota 8 punti. Prima vittoria esterna stagionale invece per il Gigante Inverigo che ha giocato d’anticipo il 6° turno d’andata nel girone C di Divisione Regionale 2 andando a sbancare il campo della Sanfru ritrovando così dopo alcune giornate il gusto della vittoria.

Questo il commento a fine gara del vice allenatore Alessandro Ciceri:

“Dopo il vittorioso esordio casalingo , arriva la prima vittoria in trasferta. Sofferta, anche se neanche più di tanto, ma meritata. Per la prima volta ci siamo trovati al completo e dopo i primi due quarti sostanzialmente equilibrati abbiamo provato il primo allungo nel terzo andando a toccare anche il +13, ma, complice qualche passaggio a vuoto difensivo, Monza è tornata sotto. Così anche nel nell’ultimo periodo, con buone soluzioni offensive, siamo “scappati”, ma le solite amnesie difensive hanno vanificato gli sforzi, fino all’allungo decisivo che ci ha permesso di vincere la partita in controllo con un buon margine. Vince il gruppo, finalmente al completo, con il rientro di alcuni infortunati. Adesso speriamo di dare continuità a questo risultato, lavorando bene in settimana come stiamo facendo da inizio stagione”.

Il cartellone completo del 6° turno girone C

Antoniana-Masters Carate 75-82, Sanfru-Il Gigante Inverigo 61-74, Figino-Lesmo 44-59, Nova-Lentate72-74, Kaire Lurate-Gerardiana Monza 62-51, Appiano-Pescate 61-64.

La classifica aggiornata del girone C

Kaire Sport Lurate 12; Cesano Seveso 10; Appiano Gentile, Pescate, Lesmo 8; Masters Carate, Lentate 6; Nova, Inverigo 4; Gerardiana Monza, Sanfru Monza, Figino 2; Antoniana 0.