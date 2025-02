Nell'anticipo Figino cade in casa, stasera il derby Antoniana-Villa Guardia

Si è già aperto ieri sera il girone di ritorno del campionato Divisione Regionale 2 che a Figino ha giocato un primo anticipo infrasettimanale.

L'Anors di coach Mario Biraghi ha però steccato a domicilio perdendo contro il Gavirate per 69-81.

"Purtroppo - commenta il coach gialloverde Biraghi - stiamo lasciando per strada punti importanti. Anche ieri siamo rimasti in partita fino al terzo quarto poi abbiamo finito la benzina subendo ben 81 punti: un segnale negativo per la nostra difesa che è una delle migliori del torneo. La verità è che da metà dicembre siamo in emergenza avendo perso elementi importanti come Bianchi e Sampietro. Siamo alla ricerca di nuovi equilibri ma il momento non è facile".