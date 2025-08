Il Progetto Giovani Cantù non si ferma mai: con Open Gym ci si allena dal 4 al 17 agosto

Pallacanestro giovanile

Nuova iniziativa estiva lanciata dal club brianzoli per migliorare i suoi giocatori

Agosto tempo di mare e vacanze, ma non proprio per tutti.

Gli impegni

In casa del Progetto Giovani Cantù per esempio è sempre tempo di basket, non solo per chi come il 2008 Thomas Acunzo sta giocando gli Europei Under18 a Belgrado o come i 2009 Simone Ventura e Federico Bagordo che si apprestano a iniziare l'avventura continentale a Tiblisi con l'Italia U16 (dall'8 al 16). Già perché il PGC ha pensato anche a chi resta a casa e ha voglia di tenersi in forma magari provando anche a migliorare.

Ecco allora che dal 4 al 17 agosto il Progetto Giovani Cantù lancerà, presso le sue strutture, l’iniziativa “OPEN GYM” aperta a tutti i cestisti PGC che per due settimane potranno partecipare a una serie di allenamenti mirati a migliorare i fondamentali e la tecnica individuale: due aspetti che fanno la differenza e che contraddistinguono i veri campioni. Sedute di allenamenti specializzati seguiti dagli allenatori PGC già pronti a tornare in campo per insegnare e aiutare i giovani giocatori canturini a migliorare anche d'estate. Perché il PGC non si ferma proprio mai!