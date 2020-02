Il 18 febbraio è una data significativa per Tutti Insieme Cantù e Pallacanestro Cantù, TIC desidera celebrare questa ricorrenza con tutti i tifosi biancoblù riservando qualche particolare sorpresa.

Tutti Insieme Cantù e Pallacanestro Cantù celebrano il 18 febbraio 2020

Il 18 febbraio 2019 è per Tutti Insieme Cantù e Pallacanestro Cantù una data significativa, fondamentale per la sopravvivenza del grande #orgogliobiancoblù.

A pochi giorni dal primo, storico, anniversario, TIC desidera celebrare questa ricorrenza con tutti i tifosi biancoblù, riservando, a tutti gli innamorati di questa maglia, qualche particolare sorpresa. Proprio per martedì 18 febbraio 2020, TIC organizzerà una serata celebrativa presso il Salone dei Convegni, in piazza Marconi a Cantù. L’evento, che avrà inizio alle ore 20:30, vedrà la partecipazione di alcuni ospiti e, soprattutto, dei grandi protagonisti di quella fatidica giornata che, lo scorso anno, segnò la storia del glorioso club canturino.

A condurre sarà il giornalista Edoardo Ceriani. Nel corso della serata interverranno tutti i membri del CdA di Pallacanestro Cantù, i rappresentanti di TIC – alternatisi nel tempo -, alcuni grandi amici come Nicola Brienza, Fabrizio Della Fiori e tanti altri, i quali, anche da lontano, non faranno mancare il loro supporto.

Durante la celebrazione, inoltre, verranno ripercorsi i fondamentali e frenetici giorni antecedenti la giornata del 18 febbraio 2019 e i percorsi di Tutti Insieme Cantù e di Pallacanestro Cantù, che, per l’occasione, presenteranno in anteprima una maglia speciale, la quale verrà indossata dalla Prima Squadra per “La Giornata dell’Orgoglio Biancoblù”, in programma al “PalaBancoDesio” contro la Vanoli Basket Cremona, alle ore 18:00 di domenica 8 marzo.

Per l’attesissimo anniversario, però, TIC si è superata, riservando ai tifosi altre sorprese, svelate prossimamente, anche grazie al prezioso contributo dei commercianti delle vie nevralgiche della città di Cantù. Le vetrine dei negozi, infatti, verranno addobbate con i meravigliosi colori biancoblù e piazza Garibaldi vedrà proiettati i loghi di Tutti Insieme Cantù e di Pallacanestro Cantù, vicini per ricordare ancora una volta ai cittadini quanto il basket, a Cantù, sia una vera e propria religione.

Mancare a questo appuntamento è impossibile: 18 febbraio 2020, ore 20:30.