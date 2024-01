A 13 anni si allena con la Serie A2

Un allenamento speciale. Perché un conto è allenarsi e confrontarsi con i compagni dell'Under 13, un altro quando accanto a te e dall'altra parte della rete ci sono i giocatori della Serie A2

E' stato un sabato mattina particolare per Jacopo Spinelli. Il giocatore classe 2011, nonché capitano dell'Under 13 del Pool Libertas Cantù, ha disputato l'allenamento del sabato mattina con la prima squadra, accompagnato dall'allenatrice Stefania Bagherini.

Si tratta della “prima puntata” di un progetto fortemente voluto dal direttore tecnico del settore giovanile Alessio Zingoni e che coinvolge i ragazzi dell'Under 13 del Pool Libertas Cantù. I componenti di questo team che avranno partecipato a tutti (o quasi) gli allenamenti della propria squadra, avranno la possibilità di partecipare ad un allenamento completo della Serie A2. Si parte con la seduta video, per passare alle fasi di attivazione e andature, per concludere con il più classico dei bagheroni.

"L'obiettivo è di cercare di tenere unito la Serie A con la parte più piccola del settore giovanile, che è quella che deve aspirare ad arrivare a quei livelli – ha dichiarato Zingoni – Settore piccoli' che quest'anno inizia con l'Under 13, mentre per la prossima stagione partiremo anche con il minivolley, per il quale le iscrizioni sono sempre aperte. Credo che qualunque giocatore avrebbe voluto la possibilità di vivere un'esperienza del genere, e che sicuramente si ricorderà per tutta la vita”