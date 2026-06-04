A Cantù aperte le iscrizioni per il San Bernardo 3X3 Tournament

Non è ancora conclusa la stagione agonistica 2025/26 ma già si muove il basket estivo con tanti tornei aperti a tutti gli appassionati.

Il torneo

Tra questi spicca la nuova edizione di San Bernardo 3X3 Tournament, il grande torneo organizzato dal Progetto Giovani Cantù che si svolgerà nel weekend del 13 e 14 giugno presso il piazzale del PalaPrealpi a Seveso. Un torneo esclusivamente giovanile che vedrà in campo nella giornata di sabato 13 le annate 2014-2015 mentre domenica 14 toccherà alle annate 2011-2012-2013. Si annuncia un weekend all’insegna della palla a spicchi e del divertimento a suon di canestri e tante sfide all’ultimo respiro.

Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 7 giugno ( o fino a esaurimento posti)

Per iscrizioni https://forms.gle/scLZEwdYeNHj34Yf7 .