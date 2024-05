A Cantù la festa finale del Campionato polisportivo

Oltre 500 giovani atleti hanno salutato a Cantù la stagione sportiva 2023/24 con la gara di triathlon atletico e una grande festa

La festa conclusiva

È stata ancora una volta una grande festa. La chiusura di stagione del Campionato Polisportivo che ogni anno richiama oltre 500 atleti dai 6 ai 12 anni da tutto il territorio lariano non ha deluso le aspettative e ha regalato ai partecipanti un’intensa giornata di sport, allegria e spensieratezza. Domenica, a Cantù, presso il Centro sportivo di via Giovanni XXIII, più di 500 giovani atleti Under 8, Under 10 e Under 12 hanno salutato la stagione sportiva 2023/24 tra emozioni e divertimento affrontando la prova finale di triathlon atletico, ultima “fatica” di questa annata di sport.

In mattinata protagonisti gli atleti Under 10 e Under 12 del calcio arancioblu che, sotto il sole, si sono messi alla prova nei salti, nei lanci e nella gara di velocità dei 60 mt piani. Pomeriggio invece dedicato alla categoria Under 8 Primi Calci e alle categorie Under 10 e Under 12 del volley, tutti impegnati nel triathlon.

Il momento più atteso

A metà giornata l’evento forse più atteso della stagione: la grande sfilata delle società sportive che hanno colorato e animato con canti e cori la pista di atletica e cantato tutte insieme l’inno di Mameli. Poi il silenzio è sceso sul campo per lasciare spazio al momento più meditativo della Messa celebrata da don Riccardo Borgonovo.

Al termine delle gare poi il solenne e festoso momento delle premiazioni, giusto coronamento di una stagione sportiva vissuta a pieno. Ad alzare al cielo il trofeo di Campioni Provinciali del Polisportivo sono stati per il calcio Under 10 e Under 12 le squdre US Mulini Blu, per il volley Under 10 e Under 12 rispettivamente l’ASD Kaire Sport e l’US Albatese. Non vanno poi dimenticati i giovanissimi atleti Under 8 che, direttamente sul campo, hanno messo al collo una delle loro prime medaglie.

Per l’intera giornata presenti anche gli amici di Aspem che, attraverso alcune divertenti attività ludiche, hanno coinvolto bambini e ragazzi in attività di sensibilizzazione contro l’hate speech e i discorsi di odio nello sport. Una collaborazione preziosa che ha permesso di promuovere ulteriormente il progetto “Odiare non è uno sport” di cui il CSI Como è partner.