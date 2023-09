A Casnate il Campionato Gold di ginnastica ritmica

A Casnate con Bernate domani, domenica 24 settembre 2023, andrà in scena il Campionato Gold di ginnastica ritmica.

A Casnate il Campionato Gold di ritmica torna dopo tanti anni

L'appuntamento è al PalaFrancescucci di Casnate, in via Roma. Finalmente, dopo tanti anni, grazie all'organizzazione della A.G Comense torna in paese una gara Gold di ritmica.

Domani andrà in scena la prima prova del Campionato regionale di specialità riservato alle categorie Allieve, Junior e Senior. L'ingresso è libero.