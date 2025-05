A Casnate si raduna l'Italia Over 45 in vista dei Mondiali FIMBA

Sabato speciale per gli appassionati di basket quello di domani, 24 maggio, a Casnate con Bernate: si raduna l’Italia Over 45.

In arrivo l’Italia Over 45

Alle 16, sul mitico parquet lariano si radunerà la Nazionale italiana di Basket femminile Over 45 in preparazione dei campionati Mondiali FIMBA (Maxi Basket) che si svolgeranno nella vicina Svizzera, in Canton Ticino, dal 27 giugno al 6 luglio 2025 con quasi 400 squadre in rappresentanza di 35 Nazioni. Un appuntamento speciale, quello di domani pomeriggio per gli appassionati della palla a spicchi che potranno assistere all'allenamento della azzurre dirette da coach Gianluca Piccolo, indimenticato viceallenatore della gloriosa Pol Comense campione d'Europa e capitanate dalla pluricampionessa Raffaella Masciadri che in maglia nerostellata iniziò e consacrò la sua grande carriera da cestista. Quello di domani a Casnate sarà un sabato davvero speciale anche per la Pol Comense che sarà aperto alle 14.30 da una partita dei suoi Esordienti maschili, quindi dopo l'allenamento dell'Italia Over45, continuerà con le premiazioni di fine anno della Pol Comense e si concluderà alle 21.15 con la partita di Coppa Lombardia femminile della squadra senior del Basket Como.