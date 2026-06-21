A Cermenate si è aperta l’era di coach Bruno Bianchi

A Cermenate il tempo dei festeggiamenti per la storica promozione in serie B è già finito ma proprio sull’onda di questo entusiasmante traguardo ci si è proiettati al futuro.

Il nuovo corso

E’ infatti già iniziata l’era sotto la nuova guida tecnica di coach Bruno Bianchi. Dopo l’annuncio ufficiale, il Direttore Sportivo della società gialloblù Roberto Anzivino ha fatto gli onori di casa e presentato alla squadra il nuovo tecnico che ha voluto già svolgere i primi allenamenti e posare per le prime foto ufficiali in maglia Virtus.

Coach Bianchi è una figura molto esperta e nota nel panorama cestistico che vanta una carriera importante iniziata allenando Pallacanestro Malnate ed il Buguggiate Basket in serie D, poi per sei anni ha guidato il Bosto in Serie C1 quindi è diventato responsabile del settore giovanile della Pallacanestro Varese dove è restato per dodici anni, affiancando anche coach Pillastrini sulla panchina di A2 nel 2008/09 coronata con la promozione in serie A. Poi la carriera di Bianchi è proseguita in C con Daverio, per poi passare a Valceresio, in Aba Legnano e quindi a Gazzada in Serie B Interregionale, ultima tappa prima di approdare sulla panchina gialloblù della Virtus Cermenate nepromossa nella categoria cadetta. E a Cermenate l’era di coach Bianchi è di fatto già cominciata.