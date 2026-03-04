A Cermenate torna la March Madness con tanti cestisti nostrani del 2012

Con il mese di marzo torna uno dei grandi appuntamenti del basket giovanile: la Lombardia March Madness.
Gran ritorno a Cermenate: ecco la March Madness
La March Madness si svolgerà anche quest’anno a Cermenate presso la Palestra “Renato Malacarne” di Via Eugenio Montale 1 sabato 7 e domenica 8 nell’ambito del Progetto ACADEMY GAMES ITALIA per i nati nel 2012. In queste ore il Comitato Regionale Lombardo ha diramato le convocazioni che vedono nella lista anche molti cestiti della nostra provincia: della Pol Comense 2015 Jacopo Acri, della Pallacanestro Cantù Samuele Aiolfi, Giorgio Galimberti, Daniele Lombardi, Mattia Mascheroni, Riccardo Moscatelli, Federico Olgiati, Riccardo Olgiati, Andrea Santonastasi, Mohamed Spasylla del PGC e della Virtus Cermnete Dennis Scaburri.
La manifestazione si aprirà sabato 7 marzo 2026 dalle ore 14.15 e proseguirà fino alle ore 19.30 circa mentre domenica 8 marzo 2026 inizierà alle ore 9.30 per concludersi verso le ore 19.30.
Tutti i convocati per l’edizione 2026
SYLLA MOHAMED A.DIL. PROGETTO GIOVANI CANTU’
KUCHURYAN DENIS A.S. DIL. BASKETTIAMO VITTUONE
GIAVARINI PIETRO A.S. DIL. LESMO 2004
ISMAILA DIOUF A.S.D. BASKET PIÙ
CONFORTI MATTEO A.S.D. BASKET PIÙ
TRINCA ALESSANDRO A.S.D. TRENZANO BASKET
SIEGA GABRIELE ABA LEGNANO
CARMINATI FILIPPO ALMENNO BASKET
CORBETTA FILIPPO ALMENNO BASKET
ASUELIMEN JAYDEN EDEMA AMICO BK CARPENEDOLO
CALABRESE MATTEO ASD BASKET VENEGONO
KRASNIQI ALEX ASD CENTRO BASKET PESCATE
KARAJ ENEA ASD LA SPORTIVA GAVIRATE
DI NAPOLI ALESSANDRO ASD MB501
IOPPOLO ANDREA ASD VIRTUS ABBIATENSE OZZERESE
SCABURRI DENNIS ASD VIRTUS PALL. CERMENATE
ROCCA NGONO EMILE BRAD ASM 70 MORBEGNO
BARNI ANDREA ASSOCIAZIONE PAL. DIL. LISSONE
PISANI DIEGO B. SCHOOL OFFANENGO
BAROZZA STEFANO BASKET ACADEMY TICINO
MILANI LEONARDO BASKET ACADEMY TICINO
SCARFO’ TOMMASO BASKET LECCO
MACCHERONE ANDREA BASKET SEREGNO
POANE LUNGI DAVIDE GEORGE BASKET SEREGNO
ZOVINI FRANCESCO BASKET SEREGNO
ZOVINI MATTEO BASKET SEREGNO
BELOTTI DAVIDE BLUOROBICA
BIANCHETTI AXEL BLUOROBICA
BONGIOVANNI EDOARDO BLUOROBICA
LEONI LORENZO BLUOROBICA
MANGANO LEONE BLUOROBICA
CARMINATI DIEGO CALUSCHESE
MADDALENA GABRIELE CENTRO BASKET LOCATE
STRADA ANDREA CMB RHO
COSTA ALESSANDRO DRESANO BASKET
FABRIS LUCA FUTURE BASKET ASD
D’ETTORRE DIEGO G.S. CIVATESE
MAGNI MATTIA G.S. CIVATESE
VOLPI MICHELE VIRTUS GORLE
COVEN SAMUELE HERE YOU CAN
BOSSI FRANCESCO HUB DEL SEMPIONE
EHIEZE KELVIN HUB DEL SEMPIONE
IOVINO FRANCESCO HUB DEL SEMPIONE
LAMPERTI FEDERICO HUB DEL SEMPIONE
PERTILE EMANUELE HUB DEL SEMPIONE
PILOTTI LORENZO HUB DEL SEMPIONE
ARALDI TOMMASO JBSTING CURTATONE
LANZA SAMUELE LIBERTAS CERNUSCO
PAGNONCELLI JACOPO LIBERTAS CERNUSCO
GHILARDELLI ARMANDO NBB MAZZANO S.S.D. A R.L.
PORTESANI GIULIO NBB MAZZANO S.S.D. A.R.L.
FRIZZI PIETRO PALL. AURORA DESIO
GATTI RICCARDO PALL. AURORA DESIO
MONTRASIO MICHELE PALL. AURORA DESIO
SANVITO GABRIELE PALL. AURORA DESIO
SETTE GABRIELE PALL. AURORA DESIO
LOSA SAMUEL PALL. BERNAREGGIO 99 SSDRL
TAVERNA ETTORE PALL. BUSTO ARSIZIO
STELLARI PIETRO PALL. ORZINUOVI
FESTARI DAVIDE PALLACANESTRO BRESCIA S.R.L.
IANTOSCA GIUSEPPE PALLACANESTRO BRESCIA S.R.L.
VENTURI EMANUELE PALLACANESTRO BRESCIA S.R.L.
AIOLFI SAMUELE PALLACANESTRO CANTU’ SPA
GALIMBERTI GIORGIO PALLACANESTRO CANTU’ SPA
LOMBARDI DANIELE PALLACANESTRO CANTU’ SPA
MASCHERONI MATTIA PALLACANESTRO CANTU’ SPA
MOSCATELLI RICCARDO PALLACANESTRO CANTU’ SPA
OLGIATI FEDERICO PALLACANESTRO CANTU’ SPA
OLGIATI RICCARDO PALLACANESTRO CANTU’ SPA
SANTONASTASI ANDREA PALLACANESTRO CANTU’ SPA
BRONZINI MATTEO PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
CHIAPPARINI FEDERICO PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
CONTI NICOLO’ PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
CROCE THOMAS PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
GATTAVARI LUCA PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
QUATTROCIOCCHI MARCO PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
RATTI RICCARDO PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
TESSARI GIULIO PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO
RHO CESARE POB BINZAGO
ACRI JACOPO POLISPORTIVA COMENSE 2015 ASD
BRONZINI RICCARDO ROBUR ET FIDES SSD ARL
HAMMAMI ALESSANDRO ELYES ROBUR ET FIDES SSD ARL
NICOLINI LUCA ROBUR ET FIDES SSD ARL
BRUSAMOLINO MATTEO SBT TREVIGLIO
CHIODINI GIACOMO SEBINO
MONTANARI LEONARDO SOCIAL OSA BASKET MILANO ASD
RUSSO LEONARDO SOCIAL OSA BASKET MILANO ASD
CAVAZZANA ALESSANDRO URANIA BASKET MILANO
CURINA DIEGO URANIA BASKET MILANO
GHEZZI LEONE URANIA BASKET MILANO
FERRARI CARLO VALTEXAS
BROTTO DANIEL VANOLI CREMONA
CAPOBIANCO MIRKO VARESE ACADEMY
PERASSI ABREHAM VARESE ACADEMY
PINEIRO CENSI PABLO VARESE ACADEMY
LOCATELLI TOMMASO VIRTUS DESENZANO
RISERVE A CASA
VIVINETTO MARCO A.DIL. PROGETTO GIOVANI CANTU’
MARIANI LUCA A.S. DIL. BASKETTIAMO VITTUONE
GIUSTI ROBERTO A.S.D. DON BOSCO CARUGATE
ROTA ANDREA ALMENNO BASKET
MORGANTI MATTIA APL LISSONE
RIZZELLO GABRIELE ASA A.S. DIL.
SARDONE GIOELE ASA A.S. DIL.
FORNASARI EMANUELE ASD BASKET VENEGONO
SESTO ALESSANDRO ASD CENTRO BASKET PESCATE
FORTUNATO GREGORIO ASD O.S.A.L. NOVATE
COSTANZO GABRIELE ASD S. PIO MANTOVA
MANTOVANI ISACCO ASD S. PIO MANTOVA
MAZZOCCHI TOMMASO ASD S. PIO MANTOVA
PASETTO EDOARDO ASD S. PIO MANTOVA
BASADONNA GUIDO ASD SOUL BASKET MILANO
ADOBATI ALEX AZZANESE
BEIQIRAJ ETIEN AZZANESE
ABDELZAREK ABDALLA M. B.T. CAT. VIGEVANO
FURLAN RODRIGO B3
SPREAFICO SAMUELE BASKET ACADEMY TICINO
SPIGA ALESSANDRO BASKET CHIAVENNA
MARGIOTTA FEDERICO BASKET ROZZANO
LONGONI PAOLO BASKET SEREGNO
SANTINI LUCA BASKET SEREGNO
CORTINOVIS MICHELE BLUOROBICA
RUSTICO GIOVANNI BLUOROBICA
GIUFFRIDA LORENZO CALUSCHESE
MAZZOLENI GABRIELE CALUSCHESE
LANCINI LUDOVICO CUS BRESCIA A.S.D.
DONDENA RICCARDO EAGLES GAMBOLO’
CABRINI LUCA FUTURE BASKET ASD
MANENTI LORENZO FUTURE BASKET ASD
GARAVAGLIA MARCO HERE YOU CAN
BERETTA TOMMASO HUB DEL SEMPIONE
GALLI SIMONE HUB DEL SEMPIONE
RIZZARDI ALESSIO HUB DEL SEMPIONE
BERTOLETTI ZENO JBSTING CURTATONE
BIELLA ALESSANDRO LIBERTAS CERNUSCO
TAROCCHI PIETRO LIBERTAS CERNUSCO
TAPOCA DAVID NBB MAZZANO S.S.D. A R.L.
ROSANÒ RICCARDO PALL. BUSTO ARSIZIO
BOSCATO FEDERICO PALL. CREMA
RADICI DAVIDE PALL. ORZINUOVI
APOSTOLI LORENZO PALLACANESTRO BRESCIA S.R.L.
TEMPONI ALBERTO PALLACANESTRO BRESCIA S.R.L.
BALESTRINI DAVIDE PALLACANESTRO CANTU’ SPA
FORMENTI MANUEL PALLACANESTRO CANTU’ SPA
LONGONI MATTEO POB BINZAGO
DURANTE MATTIA POL. ARDOR BOLLATE ASD
RUSSOMANNO GIOELE ROBUR ET FIDES SSD ARL
CHERKAOUI FABIO SBT TREVIGLIO
MUNARI NICOLO’ SOCIAL OSA BASKET MILANO ASD
BERINI JACOPO SPORTIVA BASKET SONDRIO
XHANEJ GREGORIO VANOLI CREMONA
CIANI MATTIA VARESE ACADEMY
DEMO NICOLO’ VARESE ACADEMY
TOTH ALESSANDRO VARESE ACADEMY
CALABRIA GIORGIO VESPA BASKET
ONI OSASERE EMMANUEL VIRTUS DESENZANO
BOUDO WILLIAM THOMAS VIVISPORT LANDRIANO
STAFF TECNICO LOMBARDIA
COMMISSARIO STRAORDINARIO FIP LOMBARDIA SINA ANDREA
RESP. UFF. GARE DELEGATO ALLE SELEZIONI GIOVANILI FOGLIENI GERMANO
PRESIDENTE CNA LOMBARDIA MERCANTE ELDA
DIRETTORE GENERALE SQUADRE NAZIONALI SALVATORE TRAINOTTI
COORDINATORE SQUADRE NAZIONALI MASCHILI DATOME LUIGI
RESPONSABILE TECNICO ACADEMY MASCHILE NOCERA ALESSANDRO
C.T.A. ACADEMY ITALIA ROSSI FRANCESCO
R.T.T. LOMBARDIA SEMOVENTA MATTEO
RESPONSABILE FORMAZIONE CNA LOMBARDIA CIUFFO ENRICO
RTP BERGAMO MAFFIOLETTI PAOLO
RTP BRESCIA TESSARIN STEFANO
RTP COMO COSTACURTA MATTIA
RTP CREMONA COCCOLI PAOLO
RTP LECCO BUGANA MARCO
RTP LODI SABBIA GIOVANNI
RTP MANTOVA TRAZZI STEFANO
RTP MILANO PICCOLO DANIELE
ASSISTENTE RTP MILANO PADUANO LUIGI
RTP MONZA BRIANZA CASTOLDI FEDERICO
RTP PAVIA SCALVINI FEDERICA
RTP SONDRIO TARABINI GIACOMO
RTP VARESE BESIO GIULIANO
ALLENATORI: BERGNA TOMMASO, BESIO SAMUELE, BO NICOLA, BOLLANI FEDERICO, BOTTAZZIN GIANNI, CASSANI MICHELE, CORBETTA CESARE, DE ANGELI LORENZO, DE MARCHI ALESSANDRO, FABBRINI GIANLUCA, FINAZZI ANDREA, GARASI SIMONE, GHIDOTTI LEONARDO, GHIRIMOLDI MATTEO, GIBONI GABRIELE, KALARI DANIEL, LEGRAMANDI NICOLÒ, MARANGONI ELIA, PEDERIVA MATTIA, PELAGOTTI SAMUELE
PENTRELLA BEATRICE, PIETRI LORENZO, PONTIGGIA ALEX, PORRATI GABRIELE
RODELLA LUCA, SAMPIETRO FEDERICO, SARTORI ALESSANDRO, SOLONI GINEVRA, ZIZZI FRANCESCO.
RESPONSABILE PREPARAZIONE FISICA LOMBARDIA MOLINA ANDREA
PREPARATORI FISICI: CAIANI SHARON, COLOMBO MARCO, CONTE STEFANO, CRESPI FABIANO,PEZZOTTA ENRICO, RIGAMONTI LUCA, SCALA MATTEO, TOFFALI SUSANNA.
FISIOTERAPISTI: CERIANI GABRIELE, ANGIOLINI GIORGIO, CEDRATI LORENZO.