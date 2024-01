A Erba la seconda giornata di partite al Trofeo Citterio

Si è chiusa a Erba la seconda giornata di partite al 14° Trofeo Gianluca Citterio uno degli appuntamenti tradizionali per la pallacanestro giovanile nostrana quest'anno riservato alle categorie maschili Under13 e Under17. In campo U13 vittorie di Pescate e Caluschese mentre in campo U17 successi di Gallarate e Calolziocorte. Oggi le ultime partite dei gironi eliminatori e domani tutte le finali.

Le competizioni

Due i tornei programmati che si sono aperti presso il PalaErba e che vedono in lizza sei squadre per ogni categoria divise in due gironi. Ieri nella categoria Under13 successi per Lecco in volata sulla Caluschese e del Seregno a valanga su Pescate. In campo Under17 invece vittorie della Caluschese contro Sangiorgese e dei padroni di casa de Le Bocce dopo un overtime contro Calolziocorte. Oggi la seconda giornata di partite.

Under13

-Girone A: Le Bocce Erba, Caluschese, Basket Lecco.

Girone B: Basket Seregno, Pescate, Morbegno.

Under17

Girone A: Le Bocce Erba, Calolziocorte, Varedo.

Girone B: Sangiorgese, Gallarate, Caluschese.

Il calendario completo e risultati di tutte le partite in cartellone

Mercoledì 3 gennaio

U13: Caluschese-Lecco 54-55, Pescate-Seregno 29-62; U17: Caluschese-Sangiorgese 47-41, Le Bocce Erba-Calolziocorte 75-70 dts.

Giovedì 4 gennaio

U13: Morbegno-Pescate 38-55, Le Bocce Erba-Caluschese 41-75; U17: Gallarate-Sangiorgese 89-51, Varedo-Calolziocorte 38-94.

Venerdì 5 gennaio

U13: ore 14 Morbegno-Seregno, ore v18 Erba-Lecco; U17: ore 16 Gallarate-Caluschese, ore 20 Varedo-Le Bocce Erba.

Sabato 6 gennaio tutte le finali

Ore 10 Finale 5°-6° posto U13, ore 12 Finale 5°-6° posto U17, ore 14 Finale 3°-4° posto U13, ore 16 Finale 3°-4° posto under17, ore 18 Finale 1°-2° posto U13, ore 20 Finale 1°-2° posto U17.

Al termine le premiazioni. Per tutte le partite ingresso gratuito.